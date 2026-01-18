Delhi-NCR Weather Live: आनंद विहार में AQI 500 के करीब... दिल्ली की हवा में जहर, जानें मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा और घना कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. आज रविवार को सुबह से ही राजधानी पर स्मॉग और कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिसके कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग खत्म हो गई. बिगड़ते हालात का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात हो रहा है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 के करीब रिकॉर्ड हुआ है, यह ‘Severe’ श्रेणी में है. हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली-NCR में GRAP के तहत कड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 496 दर्ज किया गया है. अशोक विहार में AQI स्तर 481 तक पहुंच गया, जबकि चांदनी चौक में 469 दर्ज किया गया. दिल्ली के कई इलाकों में हवा बेहद जहरीली हो चुकी है.

