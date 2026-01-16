Weather Today Live: उत्तर भारत में ठंड-कोहरे का डबल अटैक! यूपी-पंजाब के कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी, दिल्ली में 3 डिग्री पारा

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस समय उत्तर भारत के कई इलाको में घना कोहरा है. दिल्ली में भी विजिबिलिटी बेहद कम है. पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां विजिबिलिटी जीरो है. IMD का पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत में अभी ऐसी ही ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है.
मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अभी 2 दिन तक कोल्ड डे (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी. 16 और 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा. वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को भी यह स्थिति देखी जा सकती है.
ठंड और शीतलहर के बीच दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. देश की राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है.
दिल्ली के पड़ोसी शहर गाजियाबाद में भी हालात लगभग एक जैसे हैं. कोल्ड वेव (शीतलहर) और घना कोहरा दोनों का प्रकोप जारी हैं. सुबह के समय विजिबिलिटी (देखने की क्षमता) 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई जबकि कुछ जगहों पर जीरो विजिबिलिटी रही.
हरियाणा के करनाल जिले में आज सुबह बहुत घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है. जिससे सड़कों पर वाहन धीरे-धीरे चल रहे हैं. वहीं, कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर भी जारी है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है.
घने कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी पड़ सकता है. ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. जिसनें यात्रियों से फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की गई है.
दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है. मोती बाग इलाके की इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है. सड़कों पर गाड़ियां बहुत धीरे-धीरे चल रही हैं और हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है.
देश के उत्तरी और कुछ दक्षिणी हिस्सों में आज घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं. माइक्रोफिजिक्स इमेजरी (सैटेलाइट तस्वीर) से साफ पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व सिक्किम के निकट रायलसीमा और उत्तर तमिलनाडु में घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं.
उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है. आज (शुक्रवार), 16 जनवरी को सुबह के समय मेरठ से लेकर लखनऊ तक घना कोहरा देखने को मिल रहा है. गाजियाबाद में भी कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है. जिससे सड़कों पर गाड़ी चलाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. कोहरे की वजह से दृश्यता यानी विजिबिलिटी बहुत कम है.