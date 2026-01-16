scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Weather Today Live: उत्तर भारत में ठंड-कोहरे का डबल अटैक! यूपी-पंजाब के कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी, दिल्ली में 3 डिग्री पारा

aajtak.in | 16 जनवरी 2026, 8:07 AM IST

Weather Forecast Today: देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों समेत उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आज के मौसम की बात करें तो देश के उत्तरी और कुछ दक्षिणी हिस्सों में घना कोहरा (Dense Fog) और निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी.

Thick layer of fog in Delhi-NCR (Photo- PTI) Thick layer of fog in Delhi-NCR (Photo- PTI)

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस समय उत्तर भारत के कई इलाको में घना कोहरा है. दिल्ली में भी विजिबिलिटी बेहद कम है. पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां विजिबिलिटी जीरो है. IMD का पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत में अभी ऐसी ही ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अभी 2 दिन तक कोल्ड डे (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी. 16 और 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा. वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को भी यह स्थिति देखी जा सकती है.

7:59 AM (7 मिनट पहले)

Delhi Temperature: दिल्ली में 3 डिग्री तक तापमान

Posted by :- Sana Zaidi

ठंड और शीतलहर के बीच दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. देश की राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. 

7:55 AM (11 मिनट पहले)

Ghaziabad Weather: गाजियाबाद में भीषण ठंड और कोहरा

Posted by :- Sana Zaidi

दिल्ली के पड़ोसी शहर गाजियाबाद में भी हालात लगभग एक जैसे हैं. कोल्ड वेव (शीतलहर) और घना कोहरा दोनों का प्रकोप जारी हैं. सुबह के समय विजिबिलिटी (देखने की क्षमता) 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई जबकि कुछ जगहों पर जीरो विजिबिलिटी रही.

7:32 AM (34 मिनट पहले)

Haryana Weather: करनाल में घना कोहरा, शीतलहर का भी असर

Posted by :- Sana Zaidi

हरियाणा के करनाल जिले में आज सुबह बहुत घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है. जिससे सड़कों पर वाहन धीरे-धीरे चल रहे हैं. वहीं, कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर भी जारी है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है.

 

7:21 AM (45 मिनट पहले)

कोहरे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Posted by :- Sana Zaidi

घने कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी पड़ सकता है. ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. जिसनें यात्रियों से फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की गई है.

Delhi Air port advisory
Advertisement
7:14 AM (52 मिनट पहले)

Trains Delayed Today: ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री

Posted by :- Sana Zaidi
कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर देखने को मिलता है. कोहरे के कारण एक तरफ सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है तो वहीं, ट्रेनों की गति पर भी असर पड़ता है. कोहरे की वजह से विभिन्न रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल सकती हैं.

 

7:09 AM (58 मिनट पहले)

Low Visibility Due to Fog: दिल्ली में घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम

Posted by :- Sana Zaidi

दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है. मोती बाग इलाके की इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है. सड़कों पर गाड़ियां बहुत धीरे-धीरे चल रही हैं और हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है. 

 

7:05 AM (एक घंटा पहले)

India weather Today: इन राज्यों में घना कोहरा और बादल

Posted by :- Sana Zaidi

देश के उत्तरी और कुछ दक्षिणी हिस्सों में आज घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं. माइक्रोफिजिक्स इमेजरी (सैटेलाइट तस्वीर) से साफ पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व सिक्किम के निकट रायलसीमा और उत्तर तमिलनाडु में घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं.

microphysics imagery shows fog and low clouds

 

6:55 AM (एक घंटा पहले)

Cold Wave in UP: यूपी में शीतलहर का असर, गाजियाबाद में घना कोहरा

Posted by :- Sana Zaidi

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है. आज (शुक्रवार), 16 जनवरी को सुबह के समय मेरठ से लेकर लखनऊ तक घना कोहरा देखने को मिल रहा है. गाजियाबाद में भी कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम है.

 

6:51 AM (एक घंटा पहले)

Fog in Delhi: दिल्ली में घना कोहरा

Posted by :- Sana Zaidi

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है. जिससे सड़कों पर गाड़ी चलाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. कोहरे की वजह से दृश्यता यानी विजिबिलिटी बहुत कम है.

 

Advertisement
Advertisement