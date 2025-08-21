scorecardresearch
 

दिल्ली CM पर हमले का आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, राजकोट ले जा सकती है पुलिस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. हमले के आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया को दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया (Photo: ITG)
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हमले के आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया (41), निवासी राजकोट (गुजरात) नाम के इस शख्स को देर रात कोर्ट में पेश किया गया. राजेश ने रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया था.

अब ये मामला सुरक्षा में लापरवाही का तो है ही लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हमले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि अभी तक हमले का मकसद साफ नहीं है. आरोपी 1200 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ हमला करने के लिए ही दिल्ली आया था, इसे लेकर आरोपी से कई सारी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान आरोपी को राजकोट भी ले जाया जा सकता है. इसके साथ ही पुलिस मुख्यमंत्री के घर पर क्राइम सीन रीक्रिएट करने की तैयारी में है, ताकि यह समझा जा सके कि हमला कैसे हुआ.

मोबाइल को फॉरेसिक जांच के लिए भेजा गया

पुलिस आरोपी के दिल्ली आने के बाद उसने यहां किससे मुलाकात की और किनसे बातचीत की, इसका पता लगाया लगाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में बड़ी साजिश (larger conspiracy) की जांच कर रही है.

आपको बता दें कि बुधवार सुबह सिविल लाइन्स स्थित सीएम के कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान 41 वर्षीय राजेश ने मुख्यमंत्री पर हमला किया था. आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 132 और 221 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि इस हमले में सीएम गुप्ता के सिर, कंधे और हाथों में चोटें आई हैं. उन्होंने कहा, "हमलावर ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था. यह जानलेवा भी हो सकता था."

सीएम के निजी आवास की रेकी

19 अगस्त यानी कि मंगलवार का वीडियो और फोटोज भी सामने आए हैं जो शालीमार बाग के हैं. यहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का निजी आवास हैं. वीडियो बता रह है कि हमले से पहले आरोपी ने पूरी रेकी की थी. उसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक एक मूवमेंट की जानकारी थी. वो मुख्यमंत्री के निजी आवास जाकर रेकी कर रहा था.

वहां सड़क पर मौजूद रिक्शा चालक से एक एक जानकारी ले रहा था. जानकारी मिली है कि उसने रेखा गुप्ता के निजी आवास का वीडियो भी बनाया था. मुख्यमंत्री के निजी आवास के स्टाफ ने एक पर्ची पर सीएम के सरकारी आवास का पता और जनसुनवाई का समय लिख कर दिया था. 

TOPICS:

