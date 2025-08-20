scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स और आप MLA गोपाल इटालिया की ये फोटो फर्जी है

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने सोशल मीडिया पर AAP विधायक गोपाल इटालिया की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की जान पहचान है. आजतक ने इस फोटो की पड़ताल की और सच्चाई का पता लगाया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
फोटो में गुजरात से आप विधायक गोपाल इटालिया के साथ दिख रहा ये शख्स वही आरोपी है जिसने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया.
Social media users
सच्चाई
ये फोटो फर्जी है. इसे गोपाल इटालिया के एक वीडियो के स्क्रीनशॉट से बनाया गया है जिसमें वो किसी और आदमी के साथ दिख रहे हैं. 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ. बताया जा रहा है कि सीएम पर ये हमला गुजरात के राजकोट के रहने वाले राजेश खिमजी ने किया था. दिल्ली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है.   

अब दिल्ली बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आरोप लगाया है कि राजेश का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है. खुराना ने एक फोटो शेयर की है जिसमें आरोपी राजेश खिमजी को गुजरात से आप विधायक गोपाल इटालिया के साथ देखा जा सकता है. 

खुराना ने फोटो के साथ लिखा है, “जिसका शक था वही हुआ अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है. यानी आज हुए रेखा गुप्ता के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है. इस फ़ोटो की सच्चाई केजरीवाल जी बताए? केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन “यह रिश्ता क्या कहलाता है” ग़ज़ब.”.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये फोटो फर्जी है.  इसे गोपाल इटालिया के एक वीडियो के स्क्रीनशॉट से बनाया गया है जिसमें वो किसी और आदमी के साथ दिख रहे हैं. 

कैसे पता की सच्चाई?

इस फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें यूट्यूब पर गोपाल इटालिया का एक वीडियो मिला. 6 अगस्त को अपलोड किया गया ये वीडियो उनकी किसी मीटिंग का है. इस वीडियो की शुरूआत में 3 सेकेंड पर ठीक वही फ्रेम देखा जा सकता जो वायरल फोटो में नजर आ रहा है. 

इस फ्रेम में गोपाल के हाथों का पोज और आंखें वायरल फोटो से हूबहू मेल खा रही हैं. गौर करने वाली बात है कि इस फ्रेम में गोपाल के साथ कोई और व्यक्ति खड़ा देखा जा सकता है. 

साथ ही वायरल फोटो में जैसी रोशनी गोपाल के चेहरे पर पड़ रही है वैसी आरोपी राजेश के चेहरे पर नहीं दिखती. 

गोपाल इटालिया ने भी हरीश खुराना द्वारा शेयर की गई फोटो और ट्वीट का खंडन किया है. उन्होंने भी इस वीडियो को 2 अगस्त को शेयर किया था. उनका ये वीडियो विसावदर तालुका में हुई एक मीटिंग का है.

इसके अलावा आजतक के लाइव शो के दौरान एंकर अंजना ओम कश्यप ने हरीश खुराना को बताया कि हमारी जांच में ये तस्वीर फेक पाई गई है. हमने उनसे फोटो के सोर्स के बारे में पूछा. 

खुराना का कहना था कि उन्होंने खुद 14 सालों तक मीडिया प्रभारी के तौर पर काम किया है और वो इस फोटो का सोर्स नहीं बता पाएंगे. उन्होंने कहा कि इस तस्वीर की जांच होनी चाहिए और गोपाल इटालिया को इसका जवाब देना चाहिए.

लेकिन हमारी जांच से ये बात साफ हो जाती है कि गोपाल इटालिया की आरोपी राजेश के साथ की ये फोटो फर्जी है. 

---- समाप्त ----
