फैक्ट चेक: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स और आप MLA गोपाल इटालिया की ये फोटो फर्जी है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ. बताया जा रहा है कि सीएम पर ये हमला गुजरात के राजकोट के रहने वाले राजेश खिमजी ने किया था. दिल्ली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है.

अब दिल्ली बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आरोप लगाया है कि राजेश का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है. खुराना ने एक फोटो शेयर की है जिसमें आरोपी राजेश खिमजी को गुजरात से आप विधायक गोपाल इटालिया के साथ देखा जा सकता है.

खुराना ने फोटो के साथ लिखा है, “जिसका शक था वही हुआ अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है. यानी आज हुए रेखा गुप्ता के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है. इस फ़ोटो की सच्चाई केजरीवाल जी बताए? केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन “यह रिश्ता क्या कहलाता है” ग़ज़ब.”.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये फोटो फर्जी है. इसे गोपाल इटालिया के एक वीडियो के स्क्रीनशॉट से बनाया गया है जिसमें वो किसी और आदमी के साथ दिख रहे हैं.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

इस फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें यूट्यूब पर गोपाल इटालिया का एक वीडियो मिला. 6 अगस्त को अपलोड किया गया ये वीडियो उनकी किसी मीटिंग का है. इस वीडियो की शुरूआत में 3 सेकेंड पर ठीक वही फ्रेम देखा जा सकता जो वायरल फोटो में नजर आ रहा है.

इस फ्रेम में गोपाल के हाथों का पोज और आंखें वायरल फोटो से हूबहू मेल खा रही हैं. गौर करने वाली बात है कि इस फ्रेम में गोपाल के साथ कोई और व्यक्ति खड़ा देखा जा सकता है.

साथ ही वायरल फोटो में जैसी रोशनी गोपाल के चेहरे पर पड़ रही है वैसी आरोपी राजेश के चेहरे पर नहीं दिखती.

गोपाल इटालिया ने भी हरीश खुराना द्वारा शेयर की गई फोटो और ट्वीट का खंडन किया है. उन्होंने भी इस वीडियो को 2 अगस्त को शेयर किया था. उनका ये वीडियो विसावदर तालुका में हुई एक मीटिंग का है.

हरीश खुराना जी, आप की ख़ुद की तो किसी ट्रोलर से ज़्यादा इज्जत है नहीं लेकिन ऐसी घटिया हरकत करने से पहले अपने पिताजी मदनलाल जी की इज्जत की तो परवाह कर लेते?



दो रूपिये Per ट्वीट के हिसाब से काम कर रहे भाजपाई छुटभैये से भी निम्न स्तर के आप के कारनामे देखकर स्वर्गीय मदनलाल खुराना… https://t.co/KjeG09XACl — Gopal Italia (@Gopal_Italia) August 20, 2025

इसके अलावा आजतक के लाइव शो के दौरान एंकर अंजना ओम कश्यप ने हरीश खुराना को बताया कि हमारी जांच में ये तस्वीर फेक पाई गई है. हमने उनसे फोटो के सोर्स के बारे में पूछा.

खुराना का कहना था कि उन्होंने खुद 14 सालों तक मीडिया प्रभारी के तौर पर काम किया है और वो इस फोटो का सोर्स नहीं बता पाएंगे. उन्होंने कहा कि इस तस्वीर की जांच होनी चाहिए और गोपाल इटालिया को इसका जवाब देना चाहिए.

Advertisement

लेकिन हमारी जांच से ये बात साफ हो जाती है कि गोपाल इटालिया की आरोपी राजेश के साथ की ये फोटो फर्जी है.

---- समाप्त ----