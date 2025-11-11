आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद हिरासत में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन जारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े मामले में पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए डॉक्टर की पहचान सज्जाद अहमद माला के रूप में हुई है. डॉ सज्जाद अहमद को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है. इस मामले में यह छठा एक्शन है. इससे पहले उत्तर प्रदेश से पांचवे डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉ सज्जाद अहमद माला गिरफ्तार किए गए डॉ उमर के दोस्त हैं. नए सबूतों और लीड्स के आधार पर यह आगे की जांच का हिस्सा है, और अभी और भी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है.

हिरासत में लिए गए सज्जाद की दो दिनों पहले ही शादी हुई थी. (Photo: ITG)

डॉ सज्जाद अहमद माला को जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. डॉ सज्जाद का डॉ उमर के करीबी दोस्त होना जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगातार मिल रहे नए सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने संकेत दिया है कि इस जारी जांच के तहत और भी लोगों को हिरासत में लिया जाना संभव है.

(Photo: PTI)

डॉ. सज्जाद ने बत्रा मेडिकल कॉलेज जम्मू से MBBS किया है और हाल ही में अल फलाह में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था. दो दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी.

दिल्ली में लाल क़िला बंद...

सोमवार की शाम दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में जानलेवा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अब तक इस मामले में कुल दस लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद घायलों को दिल्ली की एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. \

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में पांचवें डॉक्टर का कनेक्शन, यूपी ATS ने परवेज अंसारी के घर मारा छापा, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा

ब्लास्ट के बाद पैदा हुए हालात के बाद सुरक्षा के नजरिए से लाल क़िले को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. एएसआई ने बड़ा फैसला लेते हुए यह कदम उठाया है कि विजिटर्स के लिए 11 से 13 नवंबर तक लाल क़िले को बंद रहेगा.

