दिल्ली ब्लास्ट में पांचवें डॉक्टर का कनेक्शन, यूपी ATS ने परवेज अंसारी के घर मारा छापा, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा

UPATS की जांच में डॉ परवेज़ अंसारी और फरीदाबाद मॉड्यूल के आरोपी डॉ आदिल, दोनों के सहारनपुर से जुड़े होने का खुलासा हुआ. बरामद कार इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पास के साथ मिली.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के कई इलाकों में रेड (Photo: AFP)
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के कई इलाकों में रेड (Photo: AFP)

उत्तर प्रदेश एटीएस (UPATS) द्वारा छापेमारी के बाद डॉ परवेज़ अंसारी का सहारनपुर से संबंध सामने आया है. परवेज़ अंसारी के घर से जो कार बरामद हुई है, वह सहारनपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड है. यह खुलासा अहम है क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया दूसरा डॉक्टर आदिल भी सहारनपुर का ही रहने वाला है.

परवेज़ अंसारी की कार (UP11BD3563) पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का Car Pass लगा हुआ मिला है. एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि क्या परवेज़ और पहले से गिरफ्तार डॉ आदिल के बीच कोई तालमेल था या नहीं.

जांच में यह बात सामने आई है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़ा गया डॉक्टर आदिल भी सहारनपुर से जुड़ा हुआ है. एक ही जिले से दो डॉक्टरों का एक जैसे मामलों में सामने आना जांच एजेंसियों के लिए गंभीर विषय है.

delhi blast

बरामद कार का पंजीकरण

डॉ परवेज़ अंसारी के घर से मिली कार का रजिस्ट्रेशन सहारनपुर आरटीओ से हुआ है. कार पर लगे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के Pass के संबंध में भी जांच की जा रही है. यह सभी कड़ियां आतंकवादी मॉड्यूल के गहरे और स्थानीय नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं. इसके अलावा मड़ियांव में छापामारी के बाद यूपी ATS लोकल पुलिस के साथ अब लालबाग में रेड कर सकती है. 

दिल्ली में कार ब्लास्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक कार में जोरदार धमाका हुआ. ब्लास्ट इतना तेज था कि कई सौ मीटर तक इसका असर देखा गया. धमाके में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. ब्लास्ट से पूरा दिल्ली दहल गया और राष्ट्रीय स्तर पर अफरा-तफरी मच गई. कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस रेड कर रही है. फरीदाबाद में भी जांचकर्ताओं को भेजा गया है. 

delhi blast
लाल क़िले के आस-पास पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. (Photo: AFP)

'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर बयान देते हुए कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने भूटान के थिम्पू में बोलते हुए कहा, "इसके पीछे जो भी साज़िश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी."

---- समाप्त ----
