बिहार जा रही ट्रेन पर कानपुर में पथराव... शीशे टूटे, यात्रियों में मचा हड़कंप, एक्शन में रेलवे पुलिस

त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच कानपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पथराव कर दिया गया. इससे यात्रियों में दहशत फैल गई. घटना उस समय हुई, जब ट्रेन कानपुर के भीमसेन स्टेशन के आउटर सिग्नल पर रुकी हुई थी. अचानक कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे इंजन का शीशा टूट गया. ट्रेन के चालक को इंजन की विंडो बंद करनी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद से बिहार जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन हर साल दीपावली और छठ महापर्व के मौके पर चलाई जाती है, ताकि उत्तर भारत के यात्रियों को घर लौटने में सुविधा मिल सके. लेकिन इस बार यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर हमला कर दिया. इंजन पर पथराव से कांच टूट गई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन ड्राइवर ने तुरंत कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी और ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया.

सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. RPF पोस्ट ने भीमसेन स्टेशन मास्टर की लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जब ट्रेन आउटर सिग्नल पर खड़ी थी, तभी कुछ शरारती युवक बाहर से पत्थर फेंकने लगे.

RPF ने आसपास के इलाके में गश्त बढ़ा दी है और पथराव करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है.

रेलवे प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के कारण इस तरह की घटनाओं की आशंका रहती है, इसलिए रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना रेलवे हेल्पलाइन या स्टेशन मास्टर को दें.

