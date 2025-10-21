scorecardresearch
 

ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर उड़ा लेता था यात्रियों के मोबाइल, शातिर चोर के पास मिले ₹5 लाख के 35 फोन

ट्रेनों और स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने नागपुर से मोहम्मद इरम अली मोहम्मद जुबेर शेख को गिरफ्तार किया और उसके पास से 35 मोबाइल फोन जब्त किए गए.

पालघर पुलिस की बड़ी सफलता.(File Photo )
पालघर पुलिस की बड़ी सफलता.(File Photo )

महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस ने ट्रेन यात्रियों और रेलवे स्टेशनों पर होने वाली चोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. वसई स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने नागपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 35 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹5.07 लाख है.

दरअसल, वसई जीआरपी को ट्रेनों में यात्रियों और रेलवे स्टेशनों से मोबाइल फोन चोरी की कई शिकायतें मिल रही थीं. पुलिस ने खुफिया और तकनीकी जानकारी सहित तमाम सुरागों पर काम किया. 

जीआरपी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय खेड़कर ने बताया कि आखिरकार आरोपी मोहम्मद इरम अली मोहम्मद जुबेर शेख (20) का पता चला और उसे 18 अक्टूबर को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से अलग अलग ब्रांड्स के 35 मोबाइल फोन बरामद किए. 

पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरम अली मोहम्मद जुबेर शेख के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
