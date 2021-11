बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है मोदी सरकार, इसी सत्र में आएगा बिल

क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है. सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगेगी. सरकार इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) लाएगी.

क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान होगा. इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है.

गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था. साथ ही, सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी. संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाने हैं. इनमें से 26 बिल नए होंगे.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर भी एक बिल पेश किया जाना है. जानकारी के मुताबिक कल यानी 24 नवंबर को होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग में कृषि कानून वापस लेने से संबंधित बिल पर चर्चा होगी. सूत्रों के मुताबिक तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए एक द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 (The Farm Laws Repeal Bill, 2021) संसद में लाया जा सकता है.

इसे लेकर कृषि मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सलाह-मशविरा करके इस बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा. सूत्रों की मानें तो ये बिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले लोकसभा में पेश करेंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था.