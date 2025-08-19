'नेहरू ने पहले देश और फिर पानी का किया बंटवारा...', NDA संसदीय दल बैठक में PM मोदी का जोरदार हमला

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया. बैठक में एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया गया. प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया. संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित इस बैठक में सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए और सांसदों से मुलाकात की.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में कहा कि वह ओबीसी समाज से आने वाले जमीनी नेता हैं, बेहद सहज स्वभाव के हैं और राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते.

पीएम मोदी ने नेहरू पर बोला हमला

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वॉटर ट्रीटी (सिंधु जल समझौता) पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया और फिर पानी का भी बंटवारा कर दिया.

नेहरू के फैसले को पीएम मोदी ने बताया किसान विरोध

पीएम मोदी ने कहा, "सिंधु जल समझौते के तहत 80 फीसदी जल पाकिस्तान को सौंप दिया गया. बाद में नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से यह गलती स्वीकार करते हुए कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ. यह समझौता पूरी तरह किसान विरोधी था."

