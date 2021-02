Vaccination Updates: कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे भारत, 21 दिन में 50 लाख लोगों का टीकाकरण

कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है. कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है. भारत में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका (Covid-Vaccine) लगाया जा चुका है. भारत पहला देश है, जहां इतनी तेज गति से टीकाकरण हुआ है.

केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वैक्सीनेशन सबसे तेज चल रहा है. भारत ऐसा पहला देश बन गया है, जहां सिर्फ 21 दिनों में 5 मिलियन यानी 50 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण (COVID-19 Vaccination) किया गया है.

देश में शुक्रवार शाम तक करीब 53 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि अमेरिका में 50 लाख लोगों को टीका लगाने में 24 दिन लगे जबकि ब्रिटेन में 43 और इजराइल में 45 दिनों में टीकाकरण किया गया. बता दें कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी.

Global Comparison: India has been the fastest country to achieve 5 million #COVID19 vaccinations in just 21 days: @MoHFW_INDIA #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive pic.twitter.com/FZgKPk8t1y



स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार शाम तक करीब 53 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा चुका है. शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक कुल 52,90,474 लोगों को COVID-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया है.

टीका लगाने के बाद अब तक कुल 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है. पिछले 24 घंटे में टीका लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है. मंत्रालय ने कहा कि अब तक 22 लोगों की मौत दर्ज की गई है. इनमें से मौत का कोई भी मामला कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है.

#LargestVaccineDrive



Nearly 53 lakh Healthcare Workers Vaccinated across the country.



3,31,029 beneficiaries vaccinated till 6 pm on 21th day of vaccination drive.



Only 0.0005% people have recorded hospitalization against vaccinations.https://t.co/R15yvTY3g1 pic.twitter.com/l35l0cdawk