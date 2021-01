Vaccine Updates: कोरोना वैक्सीनेशन की चुनाव जैसी तैयारी, बने वैक्सीन बूथ-57 हजार लोगों को ट्रेनिंग

कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में टीकाकरण (Vaccination) की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है. एक्सपर्ट कमेटी की ओर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी मिल चुकी है. वहीं, कोरोना वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) के स्टोरेज के बंदोबस्त के बाद देश भर में शनिवार से टीकाकरण की प्रक्रिया ( Vaccination Drive) के लिए ड्राई रन भी शुरू हो चुका है. ऐसे में जल्दी ही देश में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry Of India) के मुताबिक वोटर लिस्ट के आधार पर तैयार सूचि के जरिए वैक्सीनेशन किया जाएगा. वहीं, पोलिंग बूथ की तर्ज पर तैयार वैक्सीन बूथों पर ट्रेनिंग दी जा रही है. देश भर के 719 जिलों में 57 हजार से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

Vaccination drive has been based on election process planned down to the booth level.



A humungous exercise to augment skilled personnel is underway.



🔸57,000+ participants across 719 districts have completed training.



🔹96,000 vaccinators have been trained so far. pic.twitter.com/Xn4HLE2loj