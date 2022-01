कोराना काल में 53% घटी गरीबों की आमदनी, कांग्रेस बोली- सिर्फ अमीरों के लिए है मोदी सरकार

भारत समेत दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ा है. अब कोरोना के भारत पर असर को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है. इसमें दावा किया गया है कि भारत में कोरोना काल में गरीबों की आमदनी 53% तक घटी है. अब इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है! यह अब सामने है, गरीब और गरीब. हम दो हमारे दो की चांदी. पिछले 5 सालों में गरीब लोगों की आय 53% कम हुई. जबकि छोटे मध्यम वर्ग की आय 32% कम हुई. वहीं, अमीरों की आय 39% बढ़ी है. गरीब-मध्यम वर्ग पर मार, मोदी सरकार है अमीरों की सरकार!''

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास कहां है. पिछले 5 सालों में 2015-2016 से 2020-2021 तक 20% गरीब भारतीयों की आमदनी 53% कम हुई है. जबकि अमीरों की आमदनी 39% बढ़ी है. उन्होंने आगे लिखा, अमीरों का साथ, गरीबों का वनवास.

Where Modiji is :



Sab ka saath sab ka vikas ?



In the five years :

2015-2016 to 2020-2021



The annual income of 20% :

of the poorest Indian households plunged 53%

of the richest households grew 39%



Ameeron ka saath

Gareeb ko banwas!