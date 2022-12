डिजिटल करेंसी का कंफ्यूज़न और नकली iPhone पहचानने के टिप्स : सबका मालिक Tech

देश में एक दिसंबर से 4 बड़े शहर मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और भुवनेश्वर में डिजिटल रुपये का पायलट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ज़रिए हुई। रिजर्व बैंक का E-Rupee एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा जिसका लेनदेन पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टू मर्चेंट (P2M) दोनों तरह से किया जा सकता है। बैंक से आपको डिजिटल टोकन खरीदने खरीदने होंगे जो आपने वॉलेट में ऐड होंगे, फिर उस वॉलेट से आप किसी से भी लेन देन कर सकते है। RBI के मुताबिक ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है लेकिन नयी करेंसी के लांच के साथ कुछ सवाल भी उठते है जैसे कैश पेमेंट और UPI होते हुए भी RBI को इस करेंसी को लाने की जरुरत क्यों पड़ी? क्या ये क्रिप्टो करेंसी के ऑप्शन के तौर पर लायी जा रही है? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हमने अपने सेगमेंट "The Big Tech Story" में।

साल ख़त्म होने को है और हर साल की तरह इस साल भी कई सारे नए स्मार्टफोन्स लांच हुए। हर स्मार्टफोन में बजट के हिसाब से अलग-अलग फीचर होते है यानि जितना महंगा फोन उतने ज्यादा फीचर्स। तो इसीलिए इस बार हमने अपने सेगमेंट "In Our Devices" में ऐसे 3 बजट स्मार्टफोन्स की बात की है जिनका बजट एक दूसरे से काफी अलग है। मानस ने बताया की उन्हें क्यों लगता है iQOO Neo 6 अपनी केटेगरी का बेस्ट फोन है। 30 हजार से कम की कीमत वाले इस फोन में Snapdragon 870 chip के AMOLED पैनल और फ़ास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स है जो आपको और कहीं नहीं मिलते। अमन ने Nothing Phone 1 को बेस्ट बजट फ़ोन में चुना है. Glyph interface, बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियन्स और अच्छे कैमरा के साथ आने वाले इस फ़ोन की कीमत 33 हजार के करीब है। आश्री ने OnePlus Nord CE 2 Lite फोन को इस बेस्ट बजट स्मार्ट फोन बताया है जिसकी कीमत 20 हजार रुपयों से कम है। और आश्री का मानना है कि इस बजट में ये फोन एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियन्स, 5G कम्पैटिबिलिटी और बढ़िया कैमरा के साथ आता है। साथ ही One Plus जैसे ब्रांड का भरोसा तो है ही।

नोएडा पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो राजधानी और उसके आस पास के इलाकों में कम दाम का झांसा देकर नकली iPhone 13 बेचता था। पुलिस ने बताया कि ये गैंग दिल्ली से नकली आईफोन खरीद कर उन्हें असली डिब्बों में रख कर बेचते थे। इन डिब्बों की कीमत 4500 रुपये होती थी जिन्हें वे चाइनीज़ पोर्टल से खरीदते थे। फोन पर नकली एप्पल के स्टिकर्स भी लगाए जाते थे जिन पर 1000 रुपयों का खर्च आता था। पुलिस ने इस गैंग के पास से 60 नकली iPhone भी बरामद किये है। तो इसलिए हमारे खास सेगमेंट "Absurd News" में हमने बात की, कि कैसे आप इन नकली iPhone को पहचान सकते है और इनसे बच सकते है?