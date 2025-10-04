दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान चाकूबाजी, सात युवकों पर जानलेवा हमला, एक की हालत गंभीर

झारखंड के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की बड़ी घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. देर रात हरिजन बस्ती के दुर्गा पूजा पंडाल का विसर्जन जुलूस जब लौट रहा था, तभी चक्रधरपुर थाना के पास लगभग 15 की संख्या में पहुंचे हमलावर युवकों ने जुलूस में शामिल युवकों पर अचानक चाकू से हमला कर दिया.

इस वारदात में सात युवक घायल हो गए, जिनमें से पांच की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. घायलों की पहचान ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी और अजय मुखी के रूप में हुई है.

इनमें रिक्की मुखी की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में जारी है. हमले के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और हमलावर फरार हो गए.

घायलों ने बताई हमलावरों की पहचान, पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया. घायलों ने पुलिस को हमलावरों की पहचान बताई है, जिसके आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. इस घटना के बाद हरिजन बस्ती में भारी आक्रोश है.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज

बड़ी संख्या में लोग देर रात तक रेलवे अस्पताल में मौजूद रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

