scorecardresearch
 

Feedback

हावड़ा में दुर्गा पूजा के बीच कोलकाता पुलिस अधिकारी की सरेआम पिटाई, घटना CCTV में कैद

दुर्गा पूजा की अष्टमी पर हावड़ा के बेतोर इलाके में बदमाशों ने कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी अमित कुमार सिंह को लाठी, रॉड और हॉकी स्टिक से बेरहमी से पीटा. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. स्थानीय लोग और परिवार सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Advertisement
X
बदमाशों ने पुलिस अधिकारी को पीटा (Photo: Baidya Nath Jha/ITG)
बदमाशों ने पुलिस अधिकारी को पीटा (Photo: Baidya Nath Jha/ITG)

दुर्गा पूजा के दौरान हावड़ा जिले के बेतोर इलाके में कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी अमित कुमार सिंह पर सरेआम हमला हुआ. यह घटना अष्टमी की सुबह घटी, जब 12 से 15 बदमाशों ने लाठी, रॉड और हॉकी स्टिक से उन पर बेरहमी से हमला कर दिया.

घायल अवस्था में अमित कुमार सिंह को पहले हावड़ा जिला अस्पताल और फिर कोलकाता सीएमआरआई अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उनके कान में गंभीर चोट आई है और सिर पर भी गहरी चोटें हैं. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

खुफिया विभाग के अधिकारी को बदमाशों ने पीटा

सम्बंधित ख़बरें

miscreants opened fire in the morning and an encounter took place in the evening
बदमाशों ने स्कूल के बाहर फायरिंग कर फैलाई दहशत, शाम को पुलिस ने बदमाशों के पैरों में मारी गोली  
पीड़ित परिवार
‘112 पर कॉल किया तो और बुरी तरह मारा’, पीड़ित परिवार ने सुनाई आपबीती  
बदमाशों ने कारोबारी से लूटे ढाई लाख रुपये
दुकान से लौट रहे व्यापारी से ढाई लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने पीटा 
‘I Love Mohammed’ demonstration in Bareilly, police resorted to baton charge.
बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज 
महिला और उसकी बेटियों की पिटाई करता पड़ोसी. (Photo: Screengrab)
चिल्लाती रहीं मां-बेटी, लाठी से पीटता रहा पड़ोसी... प्रयागराज में कूड़ा फेंकने के विवाद में पिटाई का वीडियो वायरल 

पुलिस के मुताबिक हमला मानस नाम के शख्स के नेतृत्व में किया गया. बताया गया कि पहले आवास परिसर में अज्ञात चेहरों को देखकर अधिकारी ने उनसे पहचान पूछी थी और दस्तावेज जमा करने की बात कही थी. इसके कुछ समय बाद मानस के साथ 10 से 12 युवक हथियार लेकर परिसर में घुस आए और उन्हें जमीन पर पटक कर पीटा.

इस घटना में न केवल अमित कुमार सिंह बल्कि तुषार साधुका, देवी प्रसाद मुखर्जी और शताबदी चक्रवर्ती भी घायल हुए हैं. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. अमित कुमार सिंह की पत्नी ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी पर इस तरह हमला हो सकता है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे.

Advertisement

घटना का सीसीटीवी वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका परिवार डरा हुआ है और पुलिस को दोषियों को सजा देनी चाहिए. हावड़ा के डीसीपी सेंट्रल विश्वजीत महतो ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement