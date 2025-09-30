हावड़ा में दुर्गा पूजा के बीच कोलकाता पुलिस अधिकारी की सरेआम पिटाई, घटना CCTV में कैद

दुर्गा पूजा के दौरान हावड़ा जिले के बेतोर इलाके में कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी अमित कुमार सिंह पर सरेआम हमला हुआ. यह घटना अष्टमी की सुबह घटी, जब 12 से 15 बदमाशों ने लाठी, रॉड और हॉकी स्टिक से उन पर बेरहमी से हमला कर दिया.

घायल अवस्था में अमित कुमार सिंह को पहले हावड़ा जिला अस्पताल और फिर कोलकाता सीएमआरआई अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उनके कान में गंभीर चोट आई है और सिर पर भी गहरी चोटें हैं. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

खुफिया विभाग के अधिकारी को बदमाशों ने पीटा

पुलिस के मुताबिक हमला मानस नाम के शख्स के नेतृत्व में किया गया. बताया गया कि पहले आवास परिसर में अज्ञात चेहरों को देखकर अधिकारी ने उनसे पहचान पूछी थी और दस्तावेज जमा करने की बात कही थी. इसके कुछ समय बाद मानस के साथ 10 से 12 युवक हथियार लेकर परिसर में घुस आए और उन्हें जमीन पर पटक कर पीटा.

इस घटना में न केवल अमित कुमार सिंह बल्कि तुषार साधुका, देवी प्रसाद मुखर्जी और शताबदी चक्रवर्ती भी घायल हुए हैं. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. अमित कुमार सिंह की पत्नी ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी पर इस तरह हमला हो सकता है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे.

Advertisement

घटना का सीसीटीवी वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस

इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका परिवार डरा हुआ है और पुलिस को दोषियों को सजा देनी चाहिए. हावड़ा के डीसीपी सेंट्रल विश्वजीत महतो ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----