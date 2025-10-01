अयोध्या: दुर्गा पूजा पंडाल के पास बार बालाओं का अश्लील डांस, वीडियो वायरल, भीड़ ने जमकर बजाईं तालियां

अयोध्या के खांडसा बाजार में दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है. पंडाल के पास एक निजी कार्यक्रम में बार बालाओं द्वारा अश्लील डांस किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में पांच महिलाएं अश्लील गीतों पर डांस करती नजर आ रही हैं. वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं. यह मामला खांडसा बाजार का है जहां मंगलवार की रात यह कार्यक्रम आयोजित किया गया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार्यक्रम खांडसा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुआ लेकिन वहां मौजूद पुलिस की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया. सवाल यह उठ रहा है कि धार्मिक आयोजन की आड़ में इस तरह के कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं.

धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना

नवरात्रि से पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की अश्लीलता या सांस्कृतिक मर्यादा का उल्लंघन न हो. चेतावनी दी गई थी कि उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद इस तरह का कार्यक्रम होना नियमों की अनदेखी को दिखाता है.

बार बालाओं ने किया अश्लील डांस

फिलहाल वायरल वीडियो और कार्यक्रम के आयोजकों की जांच की जा रही है. चौकी प्रभारी ने बताया कि यह कार्यक्रम पंडाल से अलग आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने धार्मिक आयोजनों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----