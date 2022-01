Corona: बनाएं कंट्रोल रूम, तैयार करें अस्थायी अस्पताल, केंद्र की राज्यों को चिट्ठी

देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अब सख्त हो रही है. साथ ही आने वाले समय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए कमर भी कस रही है. शनिवार को केंद्र ने राज्यों को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए एडवाइज़री जारी की. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को अस्थायी अस्पताल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने और मामलों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने की सलाह दी है. साथ ही, जिला/उप-जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर की समीक्षा करने की सलाह दी गई है.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to chief secretaries of all States/UTs on measures to deal with a possible surge in COVID cases; advises them to initiate process of setting up makeshift hospitals & constitute special teams to monitor patients in home isolation pic.twitter.com/NNWJiLsmon