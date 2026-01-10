scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्राहकों से सर्विस चार्ज लिया तो खैर नहीं! रेस्टोरेंट्स पर लगा भारी जुर्माना, आप भी जान लें नियम

CCPA ने रेस्टोरेंट की ओर से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने को उपभोक्ता कानून के खिलाफ बताते हुए देशभर के 27 रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की है. यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद उठाया गया, जिसमें जबरन सर्विस चार्ज लेने को गैरकानूनी करार दिया गया था. CCPA की गाइडलाइंस के मुताबिक सर्विस चार्ज बिल में अपने आप नहीं जोड़ा जा सकता, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और इस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा.

Advertisement
X
CCPA ने रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिए हैं कि वे बिल में सर्विस चार्ज न जोड़ें और ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर न करें. (Photo: Representational)
CCPA ने रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिए हैं कि वे बिल में सर्विस चार्ज न जोड़ें और ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर न करें. (Photo: Representational)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने रेस्टोरेंट की ओर से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने को उपभोक्ता कानून का उल्लंघन बताया है. CCPA ने देशभर के 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है. यह कदम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practices) को लेकर उठाया गया है.

CCPA की यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद की गई है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि रेस्टोरेंट की ओर से जबरन सर्विस चार्ज लेना कानून के खिलाफ है. कोर्ट ने CCPA के 4 जुलाई 2022 को जारी दिशानिर्देशों को सही ठहराते हुए कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट को इनका पालन करना जरूरी है.

क्या कहती हैं CCPA की गाइडलाइंस

सम्बंधित ख़बरें

Delhi demolition, Turkman Gate, Old Delhi, demolition drive
दिल्ली में अतिक्रमण पर HC सख्त... जामा मस्जिद के आसपास सर्वे के निर्देश
हल्ला बोल: दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर हिंसा का दुस्साहस किसका?
BJP's General Secretary Dushyant Kumar Gautam
अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने पर दुष्यंत गौतम ने कराया केस, इन्हें बनाया आरोपी
मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 05 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार
AI Representative Image Reuters
कैसे डूबा Builder.ai? AI फ्रॉड नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई असली वजह ये थी

दिशानिर्देशों के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट या होटल बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता. सर्विस चार्ज किसी और नाम से भी नहीं लिया जा सकता. ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और साफ बताया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है. सर्विस चार्ज न देने पर किसी ग्राहक को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता और इस चार्ज पर जीएसटी भी नहीं लगाया जा सकता.

Advertisement

रेस्टोरेंट्स पर लगा भारी जुर्माना

जांच में पाया गया कि पटना का कैफे ब्लू बॉटल और मुंबई का चाइना गेट रेस्टोरेंट डिफॉल्ट रूप से 10 फीसदी सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे. यह शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर बिलों के साथ दर्ज कराई गई थीं. कैफे ब्लू बॉटल को ग्राहक को पूरा सर्विस चार्ज वापस करने, तुरंत यह प्रैक्टिस बंद करने और 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. 

शिकायतों पर CCPA की पैनी नजर

वहीं चाइना गेट रेस्टोरेंट को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने, अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से सर्विस चार्ज का ऑटोमैटिक विकल्प हटाने और उपभोक्ता शिकायत के लिए ईमेल आईडी हमेशा सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए. CCPA ने साफ कहा है कि वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर नजर रखेगा और नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement