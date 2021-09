शाह के बाद अब डोभाल से मिले अमरिंदर सिंह, सिद्धू के PAK कनेक्शन पर उठाए थे सवाल

Amarinder Singh-Ajit Doval Meeting: पंजाब में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नई दिल्ली में हैं. गुरुवार को अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की है. इससे पहले बुधवार को अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी.

कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुई मुलाकात के बाद एनएसए अजित डोभाल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं.

अमरिंदर सिंह और अजित डोभाल की मुलाकात इसलिए भी अहम है, क्योंकि पूर्व सीएम द्वारा हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में बड़े पद पर होना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर बाजवा से दोस्ती है.

अमित शाह से भी मिले थे अमरिंदर सिंह



कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात के बारे में कहा था कि उन्होंने मुलाकात में कृषि कानूनों का मसला उठाया और किसानों के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की अपील की, साथ ही एमएसपी की गारंटी की मांग की.



Met Union Home Minister @AmitShah ji in Delhi. Discussed the prolonged farmers agitation against #FarmLaws & urged him to resolve the crisis urgently with repeal of the laws & guarantee MSP, besides supporting Punjab in crop diversification. #NoFarmersNoFood