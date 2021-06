गिरफ्तारी की अफवाहों पर बोले राकेश टिकैत, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, सब ठीक है

किसान आज सभी राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं. इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह भी फैलने लगी. हालांकि, उन्होंने इन अफवाहों पर कहा कि "मेरी गिरफ्तारी की खबरें भ्रामक हैं. मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं. सब सामान्य है."

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी थी. कई लोग उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रहे थे. हालांकि, खुद राकेश टिकैत और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी को महज अफवाह बताया है. राकेश टिकैत ने ट्वीट कर भी अपनी गिरफ्तारी की खबरों को भ्रामक बताया है. इसके अलावा उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत में भी कहा कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस युधवीर सिंह नाम के शख्स को लेकर गई है और नाम को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो गया.

वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से भी ट्वीट कर इसे फेक न्यूज बताया गया. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबर झूठी है. पुलिस ने लिखा है कि उन्हें शक है ऐसी गलत खबरें सोशल मीडिया पर उड़ाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है.

Fake news! News related to arrest of Rakesh Tikait is incorrect. Pl stay away from such fake news/tweets. Action will be taken for spreading such false news/tweets #delhipolice#DP https://t.co/XWdVY5XWXs