बिहार में सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में मंथन, BJP केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे PM मोदी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है. बीजेपी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सहमति बनाने की कोशिश में है. आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठकें होंगी, जिनमें सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय संभव है.

बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में भी अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है. (File Photo)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब तक पूरी सहमति नहीं बन सकी है. गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जेडीयू के अलावा एनडीए के अन्य घटक दलों, जैसे कि जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से तालमेल बैठाने में जुटे हैं.

बताया जा रहा है कि कल देर रात बीजेपी नेताओं ने मांझी से फोन पर लंबी बातचीत की, वहीं कुशवाहा से भी कई दौर की चर्चा हो चुकी है. बीजेपी को एलजेपी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान के साथ सीट एडजेस्टमेंट को लेकर भरोसा है.

एलजेपी सूत्रों का कहना है कि एनडीए के भीतर कुछ सीटों को लेकर मतभेद जरूर हैं, लेकिन बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश जारी है.

दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग

आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे. बैठक में सीट एडजेस्टमेंट और उम्मीदवार चयन की दिशा पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है.

केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक

आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि दोनों बैठकों के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का खाका लगभग तय हो सकता है. फिलहाल एनडीए के सभी प्रमुख नेता दिल्ली में मौजूद हैं और अगले 24 घंटे बिहार चुनावी समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं.

