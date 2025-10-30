PM मोदी पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गई BJP? चुनाव आयोग में कर दी शिकायत

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि चुनाव से पहले अगर 200 लोग कहें तो पीएम मोदी वोट के लिए मंच पर नाचने लगेंगे, भारतनाट्यम भी कर लेंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही नजर नहीं आएंगे.

इस बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी की बिहार इकाई ने चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में कहा गया कि यह टिप्पणी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4) और राजनीतिक मर्यादा का घोर उल्लंघन है, जो पीएम के पद को नीचा दिखाने और मतदाताओं को भड़काने का प्रयास है.

बीजेपी नेताओं ने इसे हताशा में की गई अभद्र टिप्पणी' करार दिया. इसके साथ ही मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी वकील सुधीर ओझा ने राहुल के खिलाफ परिवाद दाखिल किया.

Advertisement

बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, बिना शर्त सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए और उन्हें निर्धारित अवधि के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए.

---- समाप्त ----