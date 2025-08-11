scorecardresearch
 

पुडुचेरी में जन्मदिन पार्टी में हुआ खुनी खेल, बार में बाउंसर ने युवक को उतारा मौत के घाट

पुडुचेरी के ओएमजी पब में जन्मदिन पार्टी के दौरान बाउंसर और युवकों के बीच विवाद में मोजिक शनमुगम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि शाजन घायल हो गया. विवाद महिलाओं के साथ डांस को लेकर हुआ था. पुलिस ने अनबरासन की शिकायत पर बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

युवक की चाकू मारकर हत्या.(Photo: Representational)
पुडुचेरी में जन्मदिन समारोह के दौरान हुई बार में मारपीट ने खूनी रूप ले लिया. शनिवार देर रात ओएमजी पब में हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया. मृतक की पहचान तमिलनाडु का रहने वाले मोजिक शनमुगम के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, शाजन अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने पुडुचेरी आया था. रात करीब 1:30 बजे सभी ओएमजी पब में डांस और पार्टी कर रहे थे. तभी बाउंसरों के साथ विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ डांस को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई.

शाजन और मोजिक जब बिल चुकाने अंदर गए, तो बाहर खड़े उनके दोस्त देवनेसन ने पब के अंदर शोर सुना. अंदर जाकर देखा तो बाउंसर शाजन और मोजिक पर हमला कर रहे थे. दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया और सभी को बाहर धकेल दिया गया. इस दौरान मोजिक ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसे चाकू मार दिया गया.

हमले में शाजन भी घायल हो गया. उनके दोस्त अनबरासन ने दोनों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां मोजिक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि शाजन का इलाज जारी है. अनबरासन की शिकायत पर पेरियाकाडाई पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(1), 191(2), 118(2), 109, 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस बार के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

