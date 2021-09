Bharat Bandh LIVE updates: किसानों ने जाम किया दिल्ली-अमृतसर हाइवे, गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे, पुलिस अलर्ट पर

किसान संगठनों द्वारा बुलाया भारत बंद शुरू हो गया है. गाजीपुर बॉर्डर पर NH-9, NH-24 को किसानों ने जाम कर दिया है. किसान संगठन से जुड़े नेता यहां पर जम गए हैं. गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया है.

"In view of the Bharat bandh call by protesting farmers, we have blocked the Shambhu border (Punjab-Haryana border) till 4 pm," says a farmer



Visuals from Shambhu border pic.twitter.com/oXpvqZ9TvO