बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा- बंगाल में यूपी-बिहार जैसा माफिया राज, कांग्रेस बोली- आप बहुत ईमानदार हैं

पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरने के लिए कुछ ऐसा कह गए जिससे उनकी पार्टी की ही किरकिरी हो रही है. हाल ही में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हुई हत्या के मसले पर दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरा. इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह माफिया राज के हाथ में जा रहा है.



दिलीप घोष का ये बयान काफी चर्चा बटोर रहा है. वजह ये है कि जिन राज्यों का नाम लेकर वो ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल रहे हैं वहां बीजेपी की सरकारें हैं. यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार है.

अपने बयान में बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेता को मारा गया, वो शर्मनाक है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.



West Bengal is slipping into a 'mafia raj'-like situation like Uttar Pradesh and Bihar. The way a councillor was shot dead in front of a police station by using a sten gun is shameful: Bengal BJP president Dilip Ghosh on killing of party leader Manish Shukla in North 24 Parganas