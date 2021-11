त्रिपुरा: काफिले पर हुआ हमला तो बाबुल सुप्रियो बोले- पीठ में छुरा घोंपती है बीजेपी

पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग देखने को मिल रही है. वहां भी लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है. अब टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. त्रिपुरा दौरे पर गए सुप्रियो का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके.

सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बाबुल सुप्रियो ने बताया है कि अगरतला में बीजेपी के लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके और जब वे बाहर निकल उनसे सवाल-जवाब करने पहुंचे, तो सभी मौके से फरार हो लिए. सुप्रियो ने लिखा कि आज एक हिंसक भीड़ से मेरा सामना हुआ. मुझ पर पत्थर फेंके गए. जब अपनी गाड़ी से मैं उतरा तो वो सभी डरपोक की तरह वहां से भाग लिए. ये शर्म की बात है कि बीजेपी राजनीतिक हिंसा की बात करती है और खुद त्रिपुरा में वहीं करती भी दिख जाती है.

अब सुप्रियो यहीं पर नहीं रुके हैं. उन्होंने अपने अगले ट्वीट में बीजेपी को पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी बता दिया दै. बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा आसनसोल को दोबारा जीत कर दिखा दे. बंगाल की आसनसोल सीट से बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को जीत दिलवाई थी. वे खुद वहां से सांसद रहे थे. लेकिन इस साल बाबुल ने बीजेपी से अपना वो पुराना नाता तोड़ दिया.

Faced a violent mob of @BJP4India in #Agartala, abusing & Pelting Stones at me•Got down frm the car to confront them & cowards fled😊 It's a joke/shame that BJP preaches against Political Violence given the filth I see them resort to in Tripura @AITCofficial @abhishekaitc