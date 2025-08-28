'ट्रंप पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दो मोदी जी, हम साथ हैं', बोले अरविंद केजरीवाल

अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया 50 फीसदी टैरिफ लागू हो चुका है. लेकिन इससे देश में आक्रोश है. इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अमेरिका ने गुंडागर्दी करके 50 फीसदी टैरिफ लगाया है तो हमें भी इसी तरह का सख्त कदम उठाना चाहिए था.
केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने पीठ पीछे चोरी-चोरी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के किसानों के लिए धोखा है. अभी 90 से 95 फीसदी किसानों को पता ही नहीं है कि क्या हो गया? जब ये फैसले सामने आएंगे तो ढेरों किसानों के पास आत्महत्या करने के सिवाए कोई चारा नहीं बचेगा. बीते दिनों मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में फैसला लिया है कि अमेरिका से जो कपास भारत आती है, अभी तक उस पर 11 फीसदी ड्यूटी लगती थी. इस वजह से अमेरिका से जो कपास आती थी. उसकी तुलना में भारत के किसानों की कपास सस्ती होती थी. इस वजह से यह मंडी के अंदर बिक जाती थी. लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए अमेरिका से आने वाली कपास पर ड्यूटी हटा दी थी. यह देश के किसानों के लिए धोखा है. अब जो अमेरिका से कपास आएगी, वो भारत के किसानों के कपास की तुलना में 15 से 20 रुपये प्रति किलो स्सती है. ऐसे में भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कहां बेचेंगे?
#WATCH | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "PM Modi has taken some decisions behind our backs which are a huge betrayal of the farmers of the entire country. Recently, under the pressure of Trump and America, it has been decided that the cotton that comes to… pic.twitter.com/zoWLyj2iPo— ANI (@ANI) August 28, 2025
सम्बंधित ख़बरें
'झूठे केस' मामले में अमित शाह की पीड़ा और केजरीवाल की दलील समान है, फिर विधेयक में प्रावधान क्यों नहीं?
केजरीवाल ने कहा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने गुंडागर्दी करके भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. हमें क्या करना चाहिए था. हमें कपास पर 11 से बढ़ाकर 50 फीसदी टैरिफ कर देना चाहिए था. दूसरे देशों ने यही किया. यूरोपियन यूनियन से जो कारें अमेरिका जाती थीं. अमेरिका ने उन पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया तो यूरोपियन यूनियन ने 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया. इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा. ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ 10 फीसदी से बढ़ाकर 145 फीसदी कर दिया. तो चीन ने अमेरिका पर 125 फीसदी टैरिफ लगा दिया. कनाडा से लेकर मेक्सिको और बेल्जियम जैसे देशों ने खड़े होकर ट्रंप का डटकर सामना किया तो ट्रंप को डरकर झुकना पड़ा.
केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप एक कायर आदमी है. वह एकतरफा फैसला ले रहा है. जो भी देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे ट्रंप के आगे झुकना पड़ा है. आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है. एक तरफ ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंच गई है. वहीं, जो माल अमेरिका से आता था, मोदी जी बदले में उस पर टैरिफ खत्म कर दिया है.
#WATCH | Delhi: On 50% US tariff, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "... If US President Donald Trump has imposed a 50% tariff, we should impose a 100% tariff on America..." pic.twitter.com/EWYONUpylj— ANI (@ANI) August 28, 2025
केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप ने हम पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है तो हमें उस पर 100 फीसदी टैरिफ लगा देना था. चीन और कनाडा जैसे देशों ने अमेरिका को झुका दिया. हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरी है कि वह ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं. पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी आप क्यों झुके? दुनिया का कोई भी देश भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता. आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं.
उन्होंने कहा कि ट्रंप के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं. लेकिन हम मांग करते हैं कि हमें हिम्मत दिखानी होगी. आज किसानों के साथ धोखा हो रहा है. किसानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है. हमें किसानों के लिए उठ खड़ा होना होगा.