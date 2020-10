पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम की जयंती आज, शाह समेत कई दिग्गजों ने किया सलाम

देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है. 15 अक्टूबर, 1931 को रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था. आज जंयती के अवसर पर देश के कई दिग्गज उन्हें सलाम कर रहे हैं. देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट के जरिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया.

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन. एक विज़नरी लीडर, भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम को गढ़ने वाले, जो हमेशा ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे. विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सभी के लिए प्रेरणादायी है.’

Remembering Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam on his jayanti. A visionary leader and architect of India's space & missile programmes, who always wanted to build a strong and self-reliant India. His immortal legacy in the field of science and education is an epitome of inspiration. pic.twitter.com/QzPW7IDMWs