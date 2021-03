टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोट होकर कैप्टन बने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) में प्रोमोट कर कैप्टन बनाया गया है. खुद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. बुधवार (10 मार्च) को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया कि टेरिटोरियल आर्मी, जिससे वह 2016 से जुड़े हुए हैं, उसमें अब उनका प्रमोशन हो गया है.

बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पहले टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर जुड़े थे. लेकिन आज उनका प्रमोशन हो गया है. अब वह कैप्टन की रैंक पर प्रमोट हो गए हैं. अनुराग ठाकुर ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है.

I was commissioned as a regular officer into the Territorial Army in July 2016 as a Lieutenant.



Today I am honoured to share, I have been promoted to the rank of Captain.



I reaffirm my commitment for serving the people and the call of duty towards mother India 🇮🇳.



जय हिन्द | pic.twitter.com/pfaNPASMqT