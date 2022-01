Amar Jawan Jyoti 'बुझाने' को लेकर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने... जानिए विवाद पर पूर्व सैन्य अफसर क्या बोले

अमर जवान ज्योति (India Gate Amar Jawan Jyoti Flame) को इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसपर सियासी तनातनी जारी है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे दुखद बताया है. कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसको लेकर सरकार को घेरा है. वहीं सरकार ने तर्क दिया है कि मशाल को बुझाने का झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि उसे शिफ्ट किया जा रहा है. इस बीच कुछ पूर्व सैन्य अफसर भी सामने आए हैं जिन्होंने सरकार का समर्थन किया है.

बता दें कि अमर जवान ज्योति का निर्माण 1972 में इंडिया गेट के नीचे किया गया था. इसे 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया था.. भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है.

इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा

इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के रूप में जलने वाली आग की लौ का गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलने वाली लौ में विलय किया जाएगा. वहीं इंडिया गेट पर आने वाले वक्त में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी. चल रहे विवाद के बीच ही पीएम मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है. जब तक ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा तैयार नहीं होती, तबतक वहां नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा जगमगाएगी.

Till the grand statue of Netaji Bose is completed, a hologram statue of his would be present at the same place. I will unveil the hologram statue on 23rd January, Netaji’s birth anniversary. pic.twitter.com/jsxFJwEkSJ