रनवे पर थी एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, नोज से आकर टकरा गई चील... फिर एअरलाइन ने लिया ये फैसला

आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर आज गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया. यहां एअर इंडिया एक्सप्रेस की विजयवाड़ा से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान को टेकऑफ से पहले ही रद्द करना पड़ा, क्योंकि विमान को बर्ड हिट का सामना करना पड़ा. एअरलाइन अधिकारियों के मुताबिक, टैक्सींग के दौरान रनवे पर विमान के नोज (सामने के हिस्से) से एक चील आकर टकरा गई थी.

एजेंसी के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि यह घटना टेकऑफ से पहले हुई और जैसे ही बर्ड हिट की जानकारी मिली, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को तुरंत रोक दिया गया. विमान की जांच के बाद फ्लाइट को रद्द करने का फैसला लिया गया. एअर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए और उन्हें दूसरी उड़ानों से उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई.

हालांकि घटना में किसी भी यात्री या क्रू को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा. एअरलाइन ने यात्रियों से हुई देरी के लिए खेद जताया और कहा कि सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

बर्ड हिट की घटनाएं हवाई यात्रा के दौरान अक्सर चिंता का विषय बनती हैं. यह न केवल उड़ानों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि यात्रियों का शेड्यूल भी प्रभावित करती हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, हवाई अड्डों के आसपास पक्षियों की संख्या अधिक होने से ऐसे मामले सामने आते हैं.

