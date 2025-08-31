इंदौर जा रही Air India की फ्लाइट को हवा में लेना पड़ा यू-टर्न, इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली लौटी

दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हुई एअर इंडिया की एक फ्लाइट को रविवार को टेक-ऑफ के कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा. एयरलाइन ने जानकारी दी कि विमान के राइट इंजन में "फायर इंडिकेशन" मिला, जिसके बाद यह फैसला लिया गया.
एअर इंडिया के मुताबिक, यह घटना फ्लाइट AI2913 के साथ हुई, जो 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर जा रही थी. टेक-ऑफ के तुरंत बाद कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन से संबंधित फायर अलर्ट मिला.
स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन करते हुए, कॉकपिट क्रू ने तुरंत इंजन को शट डाउन कर दिया और विमान को सुरक्षित तरीके से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया. एयरलाइन ने कहा कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई.
एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है और उसकी तकनीकी जांच चल रही है. साथ ही यात्रियों को इंदौर भेजने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है, जो जल्द ही उड़ान भरेगा.
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एयरलाइंस में तकनीकी सुरक्षा को लेकर लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है. हालांकि, एअर इंडिया ने साफ किया है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.