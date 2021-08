LIVE: काबुल एयरपोर्ट अब भी हालात खराब, भगदड़ में 7 अफगान नागरिकों की मौत

कोरोना संकट को देखते हुए अफगानिस्तान से भारत लाए गए लोगों का कोरोना RT-PCR टेस्ट हो रहा है. इन लोगों का हिंडन एयरबेस पर ही सैंपल लिया जा रहा है. ग्लोबमास्टर से लाए गए 168 लोगों में 107 भारतीय शामिल हैं.

People wait for their RTPCR tests at Hindon Air Force Station, Ghaziabad after being evacuated from Afghanistan's Kabul, amid a takeover of power by the Taliban.



168 passengers, including 107 Indian nationals, were evacuated from Afghanistan via Indian Air Force's C-17 aircraft pic.twitter.com/uE2SGQ2ReN