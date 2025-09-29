'टैरिफ के नाम पर पूरा टेररिज्म फैला दिया', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बोले स्वामी रामदेव

योग गुरु स्वामी रामदेव सोमवार को आजतक के आयोजन हेल्थ समिट 2025 के मंच पर थे. उन्होंने आजतक के मंच पर हेल्थ से लेकर बिजनेस और योग तक, हर विषय पर खुलकर बात की. स्वामी रामदेव ने कहा कि सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते-चप्पल... ये सब हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि जीवन में सुखी रहना चाहते हो, तो पर्सनल से लेकर कपड़ों तक हर सिंथेटिक चीजों का बॉयकॉट करो.

आपने एफएमसीजी से लेकर जिम तक, सबकी दुकान बंद करा दी. इस पर स्वामी रामदेव ने कहा कि अब तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वदेशी अपनाओ. भारत को इतना ताकतवर बनाओ कि अमेरिका का ट्रंप भी जो है, उसका ट्रंप कार्ड फेल हो जाए. उन्होंने कहा कि टैरिफ के नाम पर पूरा टेररिज्म फैला दिया. टैरिफ के नाम पर दुनिया में एक आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया है. स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत को अगर शक्तिशाली बनाना है, तो स्वदेशी को अपनाना है. यह तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जरूरत है स्वदेशी की. इसमें आपका भी तो फायदा है. इस सवाल पर स्वामी रामदेव ने कहा कि फायदा देश का होना चाहिए. स्वामी रामदेव तो वही लँगोटी वाला, वही धोती वाला है. अपना फायदा तो देश के फायदे में ही है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोगों को घी ही तो खिलाया, जहर तो नहीं खिलाया. वह भी गाय का शुद्ध देसी घी. उसमें मिलावट नहीं थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Gen-Z को स्वामी रामदेव ने दी खास सलाह, आजतक Health Summit में वजन कम करने को लेकर दिए ये टिप्स

स्वामी रामदेव ने कहा कि कोलगेट बिक रहा है, लाइफबॉय बिक रहा है, उसमें फायदा किसी का भी क्या हो रहा है? देश का पैसा देश के बाहर लेकर जा रहे हैं. उन्होंने ऑक्सफेम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि ढाई सौ वर्षों में सौ ट्रिलियन डॉलर लूट कर लेकर गए, कुल अर्थव्यवस्था कितनी होगी हमारी. स्वामी रामदेव ने कहा कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उतनी है. आज भी लूट रहे हैं. इसलिए कहता हूं कि देश का पैसा देश में रहे, और भारत माता की सेवा में लगे. ये है हमारा संकल्प.

यह भी पढ़ें: 'राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन...', योग गुरु स्वामी रामदेव ने युवाओं को बताया लाइफ का डायरेक्शन

उन्होंने कहा कि हम तो लोगों को केशकांति, दंतकांति दे रहे हैं. अच्छा साबुन दे रहे हैं, अच्छा फेसवॉश दे रहे हैं. गाय का घी खिला रहे हैं. ये तो रिफाइंड ऑयल खिला-खिलाकर लोगों के दिमाग का दिवाला निकाल दिया. स्वामी रामदेव ने कहा कि छोटे-छोटे बच्चों को भी पार्किंसन सल्जाइमर डिवेंसिया जैसे रोग हो रहे हैं. एक चम्मच घी खाली पेट खा लोगे तो सौ साल तक दिमाग की बत्ती जलती रहेगी. लोगों ने अच्छी चीजें खानी-पीनी छोड़ दीं. उन्होंने कहा कि घी खाओ, दूध खाओ, मिलेट्स खाओ और योगाभ्यास करो. आपको दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

Advertisement

---- समाप्त ----