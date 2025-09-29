'राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन...', योग गुरु स्वामी रामदेव ने युवाओं को बताया लाइफ का डायरेक्शन

आजतक हेल्थ समिट 2025 में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि पूरे विश्व में हमने दो सौ करोड़ योग करने वाले तैयार कर दिए. उन्होंने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया योग की छत के नीचे आए, ये हमारा सपना है. योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि योग करने का आह्वान भी किया.

उन्होंने कहा कि हम यह संकल्प लें कि देश को इतना सामर्थ्यवान बनाएंगे कि भारत की ओर कोई देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा. योग गुरु स्वामी राम देव ने आजतक हेल्थ समिट के मंच से यह संकल्प भी दिलाया कि हम योग को अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और भारत विरोधी जो भी झाड़-झंखाड़ हैं, उनको उखाड़कर फेंक देंगे.

स्वामी रामदेव ने युवाओं को जल्दी सोने, जल्दी उठने की सलाह दी और कहा कि मैं जल्दी सोता हूं, जल्दी उठता हूं. योग करता हूं, कर्मयोग करता हूं और आज देख लो 70 हजार करोड़ की पतंजलि कंपनी है. उन्होंने कहा कि उससे जो अर्जित अर्थ है, उसको स्वार्थ में नहीं लगाते, परमार्थ में लगाते, ये भाव भी अंदर से जगता है.

स्वामी रामदेव ने युवाओं को जीवन मंत्र देते हुए कहा कि राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन... ये है लाइफ का डायरेक्शन. आप बेहतर बिजनेसमैन हैं या बेहतर योग गुरु हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं हूं योगी, करता हूं योग और कर्मयोग. बाकी ये पंतजलि है या सब है, ये सब योग का बाई प्रोडक्ट है.

स्वामी रामदेव ने कहा कि योग सर्वोपरि है. जैसे नेशन फर्स्ट, वैसे योग फर्स्ट. पतंजलि के प्रोडक्ट पर उंगली उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उंगली तो मोदीजी पर भी लोग उठाते हैं, योगी आदित्यनाथ पर भी उठाते हैं लोग. जो लोग सवाल उठाते हैं, वो भी योग करते हैं.

