Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत INS विशाल विकसित करने जा रहा है. वहीं, भारत, अमेरिका और श्रीलंका ने ‘पैसिफिक एंजल 25’ सैन्य अभ्यास शुरू किया. इन खबरों के अलावा, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है. मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

भारत बनाएगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल... एक बार में ले जा सकेगा 55 विमान



भारत परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत INS विशाल विकसित करने जा रहा है. इसे स्वदेशी विमानवाहक-3 (IAC-3) भी कहा जाता है. यह भारत का तीसरा विमानवाहक पोत होगा. कोचीन शिपयार्ड में इसका निर्माण होगा.

भारत, US, श्रीलंका ने शुरू किया पैसिफिक एंजल ... आपदा राहत और मानवीय सहायता का सबसे बड़ा अभ्यास



भारत, अमेरिका और श्रीलंका ने ‘पैसिफिक एंजल 25’ सैन्य अभ्यास शुरू किया. ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान, मालदीव सहित 7 देशों के 210 सैनिक आपदा राहत, खोज-बचाव, चिकित्सा और हवाई सुरक्षा पर ट्रेनिंग लेंगे.

नेपाल के PM केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, विरोध और दबाव के बीच लिया फैसला

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह कदम देश में दो दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच उठाया. इस्तीफे से पहले ओली ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए राजधानी काठमांडू और देशभर में भड़की हिंसा पर दुख जताया.

वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने निकले प्रेमानंद महाराज, स्टीमर में सवार होकर देखा यमुना का रौद्र रूप, बोले- जल्द दूर होगा संकट

मथुरा-वृंदावन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. पानी शहर में घुस चुका है, खेत-खलिहान, घर और मंदिर डूब गए हैं. संत प्रेमानंद महाराज ने भी बाढ़ का जायजा लिया.

भारतीय सेना को अमेठी से मिली 5000 और नई AK-203 राइफल्स... INSAS की छुट्टी

भारतीय सेना को अमेठी की इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड से 5000 नए AK-203 राइफल्स मिली हैं. ये राइफल्स मेक इन इंडिया के तहत बनी हैं और पुरानी INSAS राइफल्स को पूरी तरह बदलेंगी.

एशिया कप में 8 टीमें लेकिन नेपाल का नाम गायब...हिंसा के बीच जानिए क्यों नहीं मिला मौका



एशिया कप 2025 का आगाज़ आज से हो रहा है. इस बार टूर्नामेंट में टीमों की संख्या बढ़ने के बावजूद नेपाल बाहर हो गया. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को अच्छे प्रदर्शन के कारण डायरेक्ट एंट्री मिली.

नेपाल में कर्फ्यू, हिंसा के बीच भारतीयों को अलर्ट रहने की सलाह, ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी

नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. खराब हालात के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

मिनी मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला... जिसके जनाजे में उमड़े हजारों लोग, इंटरनेट पर बना 'लोकल हीरो'

इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की उस ताकत की भी है जो किसी विवादित व्यक्ति को रातोरात 'स्टार' बना देती है.

नेपाल: डिप्टी पीएम बिष्णु प्रसाद को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, काठमांडू से आया मंत्री की पिटाई का Video



नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को काठमांडू की एक गली में घेर लिया. उन्हें दौड़ाया गया और एक प्रदर्शनकारी ने लात मार दी, जिससे वे गिर पड़े.

