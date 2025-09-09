नेपाल: डिप्टी पीएम बिष्णु प्रसाद को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, काठमांडू से आया मंत्री की पिटाई का Video

नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन और हिंसा के बीच मंत्रियों पर लगातार हमले की खबरें आ रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को काठमांडू में दौड़ा दौड़ा कर पीटा है. नेपाल से आ रहे वीडियो में वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद काठमांडू की एक गली में दिख रहे हैं. यहां पर वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद को एक गली में प्रदर्शनकारी एक गली में घेर लेते हैं. इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें दौड़ाने लगते हैं. तभी एक प्रदर्शनकारी उन्हें लात मारता है. मंत्री बिष्णु प्रसाद गिर पड़ते हैं. इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें पकड़कर ले जाने लगते हैं.

बिष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी हैं.

इस बीच नेपाल से ताजा खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने देश के आर्मी चीफ अशोक सिग्डेल से बातचीत के बाद इस्तीफा दे दिया है. आर्मी चीफ अशोक सिग्डेल ने के पी शर्मा ओली को पीएम पद से इस्तीफा देने को कहा था. इसके बाद ओली को अपना पद छोड़ने का मजबूर होना पड़ा.

