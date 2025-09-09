scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल: डिप्टी पीएम बिष्णु प्रसाद को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, काठमांडू से आया मंत्री की पिटाई का Video

नेपाल में उग्र और हिंसक प्रदर्शन हो रहा है. राजधानी काठमांडू से आ रहे वीडियो में डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा है. वीडियो में विष्णु प्रसाद काठमांडू की एक गली में दिख रहे हैं. यहां पर वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद को एक गली में प्रदर्शनकारी एक गली में घेर लेते हैं. इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें दौड़ाने लगते हैं.

Advertisement
X
नेपाल के डिप्टी PM को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा है. (Photo: screenshot)
नेपाल के डिप्टी PM को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा है. (Photo: screenshot)

नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन और हिंसा के बीच मंत्रियों पर लगातार हमले की खबरें आ रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को काठमांडू में दौड़ा दौड़ा कर पीटा है. नेपाल से आ रहे वीडियो में वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद काठमांडू की एक गली में दिख रहे हैं. यहां पर वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद को एक गली में प्रदर्शनकारी एक गली में घेर लेते हैं. इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें दौड़ाने लगते हैं. तभी एक प्रदर्शनकारी उन्हें लात मारता है. मंत्री बिष्णु प्रसाद गिर पड़ते हैं. इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें पकड़कर ले जाने लगते हैं. 

बिष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी हैं. 

इस बीच नेपाल से ताजा खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने देश के आर्मी चीफ अशोक सिग्डेल से बातचीत के बाद इस्तीफा दे दिया है. आर्मी चीफ अशोक सिग्डेल ने के पी शर्मा ओली को पीएम पद से इस्तीफा देने को कहा था. इसके बाद ओली को अपना पद छोड़ने का मजबूर होना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal protest news
अधूरी लाल क्रांति, कंफ्यूज लोकतंत्र और फन उठाती राजशाही... अतीत के हैंगओवर से निकल ही नहीं पा रहा नेपाल! 
Sudan Gurung
36 साल का नौजवान सुदन गुरुंग... जिसने नेपाली युवाओं के गुस्से को आंदोलन में बदल दिया 
Balen Shah
कौन हैं बालेन शाह, जिसे सत्ता सौंपने की मांग कर रहे नेपाल के Gen Z आंदोलनकारी 
नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा (Photo-PTI)
नेपाल के PM केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, विरोध और दबाव के बीच लिया फैसला 
Violence in Nepal, protesters heading towards the airport | 19 dead
पीएम ओली के दुबई भागने की अटकलें, काठमांडू एयरपोर्ट की ओर बढे प्रदर्शनकारी 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement