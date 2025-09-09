नेपाल में कर्फ्यू, हिंसा के बीच भारतीयों को अलर्ट रहने की सलाह, ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी

नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक ओली सरकार के 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल, वाटर सप्लाई मंत्री प्रदीप यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने सोशल मीडिया के कई अहम प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध हटाने का ऐलान भी कर दिया है लेकिन प्रदर्शनकारी सड़कों से हटने को तैयार नहीं हैं.
भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह
खराब हालात के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है. MEA ने नेपाल में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
यति एयरलाइंस ने जारी की ट्रेवल एडवाइजरी
नेपाल में कर्फ्यू के बीच यति एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो समय पर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरलाइन ने टिकट कैंसिल और रिशेड्यूल कराने के लिए अपने कॉल सेंटर और एयरपोर्ट के नंबर भी शेयर किए हैं.
- कॉल सेंटर: 01–5970074
-एयरपोर्ट: 01–4113215, 4113207
दुबई जाने की तैयारी में प्रधानमंत्री केपी ओली
प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उधर, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं. नेपाली पीएम के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नेपाल की निजी विमान सेवा हिमालय एयरलाइंस को स्टैंडबाय पर रहने के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ओली कार्यवाहक सरकार की जिम्मेदारी अपने उप-प्रधानमंत्री को सौंपकर दुबई जाने की तैयारी में हैं.
प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी
प्रदर्शनकारियों ने आज (मंगलवार) नेपाल सरकार के प्रवक्ता और सूचना संचार मंत्री के काठमांडू स्थित निजी निवास में आग लगा दी. लोगों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में इसी मंत्री का हाथ था.
बता दें ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत कल हुई थी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस ने फायरिंग की जिसमें करीब 20 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई.
उधर, ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के घर पर भी पथराव की खबर है. सत्तारूढ़ दल के नेता और नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और गाड़ियों में आगजनी भी की है.
काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू
हिंसक प्रदर्शन के बीच काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों के विभिन्न इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया है. काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने रिंग रोड क्षेत्र के भीतर सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगाने की घोषणा की. यह पाबंदी रिंग रोड के भीतर के सभी इलाकों पर लागू होगी, जिनमें बलकुमारी ब्रिज, कोटेश्वर, सिनामंगल, गौशाला, चाबहिल, नारायण गोपाल चौक, गोंगाबू, बालाजू, स्वयम्भू, कलंकी, बल्खु और बागमती ब्रिज शामिल हैं.
ललितपुर जिला प्रशासन कार्यालय ने मंगलवार को सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया. मुख्य जिला अधिकारी सुमन घिमिरे ने बताया कि यह आदेश वार्ड 2, 4, 9, 18 और 25 के कुछ हिस्सों में लागू होगा, जिनमें भैसेपाटी, सानेपा और च्यासल शामिल हैं.
क्यों हो रहा नेपाल में बवाल?
नेपाल की ओली सरकार ने फेसबुक और 'X' समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. इसके विरोध में Gen Z लोग सड़कों पर उतर गए और हालात बेहद खराब हो गए. हालांकि, अब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन के फैसले को वापस ले लिया है लेकिन हिंसक प्रदर्शन जारी है.