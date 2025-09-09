एशिया कप में 8 टीमें लेकिन नेपाल का नाम गायब...हिंसा के बीच जानिए क्यों नहीं मिला मौका

नेपाल में Gen-Z प्रदर्शन के बाद अब हिंसा का दौर जारी है. पड़ोसी मुल्क के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. इसी बीच, एशिया कप 2025 का आगाज भी मंगलवार से होने जा रहा है. लेकिन इस टूर्नामेंट में नेपाल की टीम नजर नहीं आएगी. इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें उतर रही हैं. अब ये सवाल लाजमी है कि नेपाल, जिसने पिछले एशिया कप (2023) में जगह बनाई थी, इस बार वह क्यों शामिल नहीं है?

पहली बार 8 टीमें फिर भी नेपाल बाहर क्यों?

एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि आठ टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं. साल 2023 में केवल छह टीमों ने हिस्सा लिया था, और उनमें नेपाल भी शामिल था. दिलचस्प बात यह है कि टीमों की संख्या बढ़ने के बावजूद नेपाल बाहर हो गया. दरअसल, टूर्नामेंट की पांच प्रमुख टीमें- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण डायरेक्ट एंट्री मिल गई. ये टीमें लंबे समय से एशियाई क्रिकेट की ताकत मानी जाती हैं और इनकी मौजूदगी लगभग तय रहती है.

एसीसी प्रीमियर कप से तय हुई बाकी जगहें

बाकी तीन स्लॉट के लिए 2024 में एसीसी प्रीमियर कप आयोजित हुआ. इस प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल हुईं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया. नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया और टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सारे ग्रुप मैच जीते. नेपाल ने हांगकांग, कतर, सऊदी अरब और मलेशिया को मात देकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया.

सेमीफाइनल और निर्णायक हार

ग्रुप चरण के बाद सेमीफाइनल में नेपाल का सामना यूएई से हुआ. इस मुकाबले में नेपाल हार गया और उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. वहीं यूएई और ओमान फाइनल में पहुंचे और इस उपलब्धि के कारण दोनों ने एशिया कप 2025 में अपनी जगह पक्की की. अंतिम बची हुई जगह के लिए नेपाल को हांगकांग से भिड़ना पड़ा. यह मैच बेहद अहम था लेकिन नेपाल यहां भी चूक गया और हांगकांग ने जीत दर्ज कर आठवीं टीम के रूप में टूर्नामेंट का टिकट हासिल किया.

