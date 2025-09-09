scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप में 8 टीमें लेकिन नेपाल का नाम गायब...हिंसा के बीच जानिए क्यों नहीं मिला मौका

एशिया कप 2025 में पहली बार आठ टीमें खेल रही हैं, लेकिन नेपाल इसमें शामिल नहीं है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को डायरेक्ट एंट्री मिली, जबकि यूएई, ओमान और हांगकांग ने एसीसी प्रीमियर कप से क्वालिफाई किया. नेपाल सेमीफाइनल और प्लेऑफ हार गया, इसी कारण बाहर हो गया.

Advertisement
X
नेपाल क्रिकेट टीम नहीं खेल रही एशिया कप 2025.
नेपाल क्रिकेट टीम नहीं खेल रही एशिया कप 2025.

नेपाल में Gen-Z प्रदर्शन के बाद अब हिंसा का दौर जारी है. पड़ोसी मुल्क के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. इसी बीच, एशिया कप 2025 का आगाज भी मंगलवार से होने जा रहा है. लेकिन इस टूर्नामेंट में नेपाल की टीम नजर नहीं आएगी. इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें उतर रही हैं. अब ये सवाल लाजमी है कि नेपाल, जिसने पिछले एशिया कप (2023) में जगह बनाई थी, इस बार वह क्यों शामिल नहीं है?

पहली बार 8 टीमें फिर भी नेपाल बाहर क्यों?

एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि आठ टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं. साल 2023 में केवल छह टीमों ने हिस्सा लिया था, और उनमें नेपाल भी शामिल था. दिलचस्प बात यह है कि टीमों की संख्या बढ़ने के बावजूद नेपाल बाहर हो गया. दरअसल, टूर्नामेंट की पांच प्रमुख टीमें- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण डायरेक्ट एंट्री मिल गई. ये टीमें लंबे समय से एशियाई क्रिकेट की ताकत मानी जाती हैं और इनकी मौजूदगी लगभग तय रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

दुनिया आजतक: नेपाल में हिंसा का दौर जारी, राष्ट्रपति आवास पर हमला 
बिनोद चौधरी की ताज होटल ग्रुप में भी हिस्सेदारी है. (Photo: Reuters)
कौन हैं नेपाल के सबसे अमीर शख्स? जिनका भारत से है पुराना कनेक्शन 
नेपाल में PM के इस्तीफे के बाद भी हिंसा जारी, बालेंद्र शाह को PM बनाने की मांग 
nepal deputy pm pitai
Nepal: डिप्टी PM बिष्णु को प्रदर्शनकारियों ने पीटा 
Resignation of PM Oli in Nepal, public outrage on the streets.
नेपाल में हिंसा का बाद PM ओली का इस्तीफा, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी 

यह भी पढ़ें: चुनौती नहीं कप की दावेदार है AFG? एशिया कप में भारत-पाक की मुश्किलें बढ़ा सकती है राशिद ब्रिगेड! ये फैक्टर्स दे रहे गवाही

एसीसी प्रीमियर कप से तय हुई बाकी जगहें

Advertisement

बाकी तीन स्लॉट के लिए 2024 में एसीसी प्रीमियर कप आयोजित हुआ. इस प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल हुईं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया. नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया और टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सारे ग्रुप मैच जीते. नेपाल ने हांगकांग, कतर, सऊदी अरब और मलेशिया को मात देकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में हिंसा का बाद PM ओली का इस्तीफा, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, लगाई आग, देखें

सेमीफाइनल और निर्णायक हार

ग्रुप चरण के बाद सेमीफाइनल में नेपाल का सामना यूएई से हुआ. इस मुकाबले में नेपाल हार गया और उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. वहीं यूएई और ओमान फाइनल में पहुंचे और इस उपलब्धि के कारण दोनों ने एशिया कप 2025 में अपनी जगह पक्की की. अंतिम बची हुई जगह के लिए नेपाल को हांगकांग से भिड़ना पड़ा. यह मैच बेहद अहम था लेकिन नेपाल यहां भी चूक गया और हांगकांग ने जीत दर्ज कर आठवीं टीम के रूप में टूर्नामेंट का टिकट हासिल किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement