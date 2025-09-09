scorecardresearch
 

भारत बनाएगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल... एक बार में ले जा सकेगा 55 विमान

भारत पहला परमाणु-संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल विकसित करेगा, जो 65-75 हजार टन का होगा. 6 अगस्त 2025 को जारी TPCR-2025 योजना में EMALS, TEDBF विमान और 55 विमानों की क्षमता बताई गई है. यह चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा. निर्माण कोचीन शिपयार्ड में 2030 के दशक के अंत तक तैयार हो जाएगा.

ये INS Virkant की तस्वीर है. नया एयरक्राफ्ट कैरियर इससे बड़ा और बेहतर होगा. (File Photo: Indian Navy)

भारत अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए पहला परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत (Nuclear Powered Aircraft Carrier) विकसित करने जा रहा है. इसका नाम INS विशाल है. 6 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय ने 15 साल की योजना टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोडमैप 2025 (TPCR-2025) जारी की. यह योजना भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी.

INS विशाल: भारत की नई ताकत

INS विशाल स्वदेशी विमानवाहक-3 (IAC-3) भी कहा जाता है. भारत का तीसरा विमानवाहक पोत होगा. यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा और परमाणु ऊर्जा से चलेगा. इसका वजन 65 से 75 हजार टन होगा, लंबाई 300 मीटर और गति लगभग 55 किमी/घंटा होगी.

यह भी पढ़ें: खतरनाक है चीन का नया 'बिना पूंछ' वाला स्टील्थ फाइटर जेट! अमेरिका के पास भी नहीं है ये ताकत

यह 55 विमानों को ले जा सकेगा, जिसमें 40 फिक्स्ड-विंग (लड़ाकू विमान) और 15 रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर) होंगे. इसका नाम ‘विशाल’ संस्कृत में ‘विशालकाय’ का प्रतीक है. यह भारत को अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरा देश बनाएगा, जो परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत संचालित करता है.

परमाणु ऊर्जा के फायदे

परमाणु-संचालित पोत कई मायनों में खास है...

nuclear powered aircraft carrier ins vishal

  • लंबी अवधि तक समुद्र में रहना: यह बिना ईंधन भरे महीनों तक समुद्र में रह सकता है, जिससे आपूर्ति की जरूरत कम होती है.
  • ज्यादा शक्ति: परमाणु रिएक्टर 500-550 मेगावाट बिजली बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (EMALS), लेजर हथियार और सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों को चलाएंगे.
  • भारी विमानों की उड़ान: यह भारी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हवाई चेतावनी विमान (AEW&C) को लॉन्च कर सकता है.
  • तेज और लगातार उड़ानें: परमाणु ऊर्जा से ज्यादा उड़ानें और लंबे समय तक हवाई कवरेज संभव है.

ये फायदे INS विशाल को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ.

यह भी पढ़ें: एक तरफ नंबर-1 आर्मी, दूसरी ओर 50वें नंबर की सेना... जंग में अमेरिका के सामने कितनी देर टिकेगा वेनेजुएला?

INS विशाल की खासियतें

TPCR-2025 के अनुसार, INS विशाल में ये आधुनिक तकनीकें होंगी...

  • EMALS: यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भारी विमानों को आसानी से उड़ाने में मदद करेगा. DRDO इसे स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है. 400 किलो तक के प्रोटोटाइप का परीक्षण हो चुका है. भविष्य में यह 40 टन तक के विमानों को लॉन्च करेगा.
  • ऑटोमैटिक लैंडिंग सिस्टम: यह विमानों को सुरक्षित उतारने में मदद करेगा.
  • फ्रेनेल ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम: पायलटों को लैंडिंग में सहायता देगा.
  • कॉम्बैट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर: विमानों को नियंत्रित करने और युद्ध में दिशा देने के लिए.

nuclear powered aircraft carrier ins vishal

विमानों का मिश्रण

INS विशाल का हवाई दस्ता विविध और आधुनिक होगा...

  • राफेल-मरीन: अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस से 26 राफेल-मरीन विमान खरीदने का सौदा किया, जिसकी कीमत 63,000 करोड़ रुपये है. ये 2030 तक INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात होंगे.
  • TEDBF: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा बनाया जा रहा ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर, जो 2030 के दशक में सेवा में आएगा.
  • LCA नेवी: तेजस का नौसैनिक संस्करण, जो प्रशिक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है.
  • ड्रोन: मानवरहित कॉम्बैट ड्रोन (UCAV) जो जोखिम भरे मिशनों के लिए होंगे.

यह भी पढ़ें: रूस के ज़ापद-2025 सैन्य अभ्यास में भारत शामिल, पाकिस्तान बना पर्यवेक्षक

भारत की मौजूदा ताकत

भारत के पास अभी दो विमानवाहक पोत हैं...

  • INS विक्रमादित्य: रूस से खरीदा गया. 2013 में सेवा में आया. इसे 2020-22 और 2024 में अपग्रेड किया गया.
  • INS विक्रांत: भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक. 2022 में सेवा में आया. यह 40000 टन का है. 30 विमान ले जा सकता है.

ये दोनों 2023 में डबल-कैरियर ड्रिल, मालाबार (अमेरिका के साथ) और वरुणा (फ्रांस के साथ) जैसे अभ्यासों में हिस्सा ले चुके हैं. लेकिन ये पारंपरिक ईंधन से चलते हैं, जिससे उनकी सीमा और शक्ति सीमित है.

nuclear powered aircraft carrier ins vishal

क्यों जरूरी है INS विशाल?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत ने भारत को INS विशाल जैसा पोत बनाने के लिए प्रेरित किया है...

  • चीन की चुनौती: चीन के पास दो विमानवाहक लियाओनिंग और शांडोंग हैं. तीसरा फुजियान, EMALS के साथ तैयार हो रहा है. चीन परमाणु-संचालित पोत भी विकसित कर रहा है.
  • पाकिस्तान की पनडुब्बियां: पाकिस्तान चीन से 8 हंगोर-क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में खतरा बढ़ाएंगी.
  • तीन पोत की जरूरत: भारत चाहता है कि तीन विमानवाहक हों ताकि दो हमेशा सक्रिय रहें. एक पोत रखरखाव में हो तो बाकी दो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तैनात रह सकें.

यह भी पढ़ें: पैरा-SF और MARCOS कमांडो ने सिक्किम में 17000 फीट की ऊंचाई पर किया युद्ध डाइविंग प्रशिक्षण

चुनौतियां

INS विशाल का निर्माण आसान नहीं होगा...

परमाणु रिएक्टर: भारत के पास अरिहंत पनडुब्बी के लिए 83 MW का रिएक्टर है, लेकिन INS विशाल को 500-550 MW की जरूरत है. इसे विकसित करने में 15-20 साल और भारी खर्च लगेगा.

लागत: इसकी लागत 10-12 बिलियन डॉलर (लगभग 80,000-1,00,000 करोड़ रुपये) हो सकती है, जो भारत के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा है.

समय: निर्माण और परीक्षण में 12-15 साल लग सकते हैं, यानी यह 2030 के दशक के अंत तक तैयार होगा.

वैकल्पिक योजना: अगर परमाणु रिएक्टर में देरी हुई, तो भारत गैस टरबाइन और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग कर सकता है, जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका के साथ सहयोग से हो रहा है.

nuclear powered aircraft carrier ins vishal

स्वदेशीकरण पर जोर

TPCR-2025 में स्वदेशीकरण पर जोर है. भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं (रूस, फ्रांस, अमेरिका) पर निर्भरता कम करना चाहता है. इसलिए...

  • EMALS को भारत में DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) बना रहे हैं.
  • HAL द्वारा TEDBF और LCA नेवी विकसित किए जा रहे हैं.
  • कोचीन शिपयार्ड में निर्माण होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा.

सामरिक महत्व

INS विशाल भारत को हिंद-प्रशांत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति बनाएगा...

  • शक्ति प्रदर्शन: यह भारत की समुद्री पहुंच को बढ़ाएगा और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करेगा.
  • क्षेत्रीय संतुलन: चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत होगी.
  • सहयोग: अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संयुक्त अभ्यास और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा.
---- समाप्त ----
