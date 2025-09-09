नेपाल के PM केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, विरोध और दबाव के बीच लिया फैसला

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने देश में दो दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दिया है.
इससे पहले ओली ने देश में भड़की हिंसा पर पहली बार प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बयान जारी कर राजधानी काठमांडू और देश के अलग-अलग हिस्सों में कल से भड़की हिंसा पर दुख जताया था.
ओली ने कहा कि मुझे राजधानी और देश के विभिन्न हिस्सों में कल हुए प्रदर्शनों और उसके बाद घटी घटनाओं से गहरा दुख हुआ है. हमने यह नीति अपनाई है कि किसी भी प्रकार की हिंसा राष्ट्र के हित में नहीं है और हम एक शांतिपूर्ण और संवाद आधारित समाधान की तलाश में हैं. मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक समाधान खोजने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं. इसके लिए मैंने आज शाम छह बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कठिन समय में शांत रहें.
बता दें कि नेपाल इस समय बेहद अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है. देशभर में सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. कई मंत्रियों, नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों और दफ्तरों में आग लगा दी गई है. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है.