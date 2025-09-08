Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: आज की बड़ी खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी पर हमास का बातचीत की टेबल पर आने का संकेत, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, राजस्थान में बारिश प्रभावित जिलों पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक और भारत का चौथी बार हॉकी एशिया कप खिताब जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना शामिल है. वहीं, टेनिस में अल्कारेज ने यूएस ओपन जीता, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. पढ़ें अहम खबरें...

ट्रंप की 'लास्ट वार्निंग' पर आ गया हमास का जवाब! गाजा में नई सरकार पर दिया ये बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास ने कहा है कि वे बातचीत की टेबल पर तत्काल बैठने को तैयार हैं. ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें तत्काल बातचीत शुरू करनी चाहिए. ट्रंप ने कहा था कि ये उनकी आखिरी चेतावनी है. इज़रायल-हमास संघर्ष में अब तक 60 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.

कुलगाम के गुड्डार में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3-4 टेररिस्ट के छिपे होने की आशंका

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. जानकारी के अनुसार, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों पर छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोलीबारी तेज हो गई. इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. फिलहाल सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है.

राजस्थान: भारी बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति का फीडबैक लेंगे सीएम, उच्चस्तरीय बैठक करेंगे भजनलाल शर्मा

राजस्थान में हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में सभी जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिव शामिल होंगे. मुख्यमंत्री इस बैठक में प्रभावित जिलों की स्थिति का सीधे फीडबैक लेंगे और राहत कार्यों के लिए ठोस कार्ययोजना तय करेंगे.

Hockey Asia Cup 2025: चौथी बार भारत ने जीता खिताब, साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्या क्वालिफाई

हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया है. इस जीत के साथ ही टीम ने अगले साल यानी 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त मेज़बानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है. भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप के खिताब पर अपना कब्ज़ा जमाया है.

अल्कारेज ने सिनर को हराकर जीता यूएस ओपन फाइनल, नंबर-1 रैंकिंग भी अपने नाम की

कार्लोस अल्कारेज ने रविवार को यूएस ओपन फाइनल में जैनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर ख़िताब अपने नाम किया. ये लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहा जिसमें दोनों खिलाड़ी ख़िताबी मुकाबले में आमने-सामने आए. इस जीत के साथ अल्कारेज और सिनर के बीच आमने-सामने का रिकॉर्ड अब 10-5 हो गया है. ग्रैंड स्लैम ख़िताबों में भी अल्कारेज 6-4 से आगे हैं.

राजस्थान में सैलाब, गुजरात में शहर-शहर बाढ़, पंजाब में फसल तबाह... नहीं थम रहा बारिश का कहर, आज भी अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को राजस्थान और दक्षिण गुजरात के अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बने दबाव के कारण इन दोनों राज्यों में तेज़ बारिश की संभावना है. इसके अलावा उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और मेघालय में भी बारिश का अलर्ट है.

ENG vs SA: वनडे इतिहास में साउथ अफ्रीका को मिली सबसे बुरी हार, इंग्लैंड ने 342 रनों से हराया

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. साउथैम्पटन में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 414 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम केवल 72 रन पर सिमट गई. ये वनडे क्रिकेट के 54 साल के इतिहास में किसी भी टीम की सबसे बड़ी हार है.

