scorecardresearch
 

Feedback

Hockey Asia Cup 2025: चौथी बार भारत ने जीता खिताब, साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्या क्वालिफाई

Hockey Asia Cup 2025: साउथ कोरिया को शिकस्त देने के साथ ही भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया है. इससे पहले 2017 में मलेशिया को हराकर भारत ने एशिया कप जीता था. 5 बार की चैम्पियन साउथ कोरिया रनर-अप रही.

Advertisement
X
भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से दी पटखनी, हासिल किया खिताब (PC- @TheHockeyIndia)
भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से दी पटखनी, हासिल किया खिताब (PC- @TheHockeyIndia)

हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबलें में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को करारी शिकस्त दी. बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 के अंतर से पटखनी दी. इस जीत के साथ ही टीम ने अगले साल यानी 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया है. ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने 5 बार की चैम्पियन साउथ कोरिया को शिकस्त दी है. इससे पहले 2017 में मलेशिया को हराकर भारत ने एशिया कप जीता था. 

ऐसे रहा दोनों टीमों के बीच मुकाबला

इस फाइनल मुकाबले के पहले क्वार्टर के पहले ही मिनट में भारत के सुखजीत सिंह ने गोल दागा. पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद भारत 1-0 से आगे रहा. भारत ने दोनों क्वार्टर में 1-1 गोल दागा और 2-0 की बढ़त बना ली. हाफ टाइम तक भारत का स्कोर 2-0 रहा. साउथ कोरिया ने अटैकिंग खेल दिखाया लेकिन वो गोल नहीं कर सके. 

सम्बंधित ख़बरें

India vs China
चीन को 7-0 से हराकर 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत 
Indian Men's Hockey Team
एशिया कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी... मलेशिया को सुपर-4 मुकाबले में हराया 
Team india against Korea in Asia Cup hockey
एश‍िया कप में भारत हारते-हारते बचा, मनदीप सिंह ने किया कोरिया के सामने 'खेला' 
Harmanpreet Singh
एशिया कप में भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत, जापान को रोमांचक मुकाबले में हराया 
India's Hockey Team's captain Harmanpreet Singh
भारत ने चीन को हराया, कप्तान हरमनप्रीत की हैट्रिक, एशिया कप में टीम का विजयी आगाज 

तीसरे क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत ने फिर गोल दागा और बढ़त 3-0 की कर ली. चौथे क्वार्टर के 50वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला. रोहिदास ने मौके को भुनाया और गोल दाग दिया. लेकिन इसी क्वार्टर में साउथ कोरिया ने भी एक गोल दागा. लेकिन भारत की बढ़त 4-1 की हो चुकी थी. इसके बाद भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को गोल नहीं दागने दिया और डिफेंसिव अप्रोच अपनाया. आखिरकार भारत ने जीत हासिल कर ली.

Advertisement

दोनों टीमों ने ऐसे हासिल किया था फाइनल का टिकट

भारतीय हॉकी टीम ने अपने आखिरी सुपर-4 मैच में चीन को 7-0 से हराया और फाइनल में जगह बनाई. लीग में भारत का सफर अजेय रहा था. वहीं दूसरी तरफ कोरिया ने आखिरी सुपर-4 मैच में मलेशिया को 4-3 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी.

ऐसा रहा है एशिया कप में भारत का इतिहास

भारत ने अब तक 2003, 2007, 2017 के बाद अब 2025 में चौथी बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है. टीम 1982, 1985, 1989, 1994 और 2013 में 5 बार उपविजेता भी रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement