J-K: कुलगाम में एनकाउंटर, 3-4 आतंकी घिरे, गोलीबारी में अफसर समेत तीन जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के गुड्डार इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई. इलाके में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है.

माना जा रहा है कि इलाके में लश्कर के आतंकी छिपे हैं. (File photo)
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. जानकारी के अनुसार, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों पर छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोलीबारी तेज हो गई. इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है.

फिलहाल सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है. आतंकियों की तलाश के दौरान बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के तीन जवान गोलीबारी के दौरान घायल हो गए हैं, जिसमें एक सेना के अधिकारी हैं. घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

कहा जा रहा है कि गुड्डार इलाके में घिरे आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं. सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की. उनकी तलाश की जा रही है.

इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बीच, जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है. जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ जवानों ने कल देर शाम सीमा स्तंभ के पास संदिग्ध हलचल देखी थी. तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ लिया गया.

बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को इंटरनेशनल बॉर्डर से हिरासत में लिया है. (Photo- ITG)

सुरक्षा बलों ने उसे मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल उसकी पहचान और सीमा पार से आने के मकसद की जांच की जा रही है. बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ के बाद ही उसके इरादों और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी सामने आ सकेगी. सीमा पर सुरक्षा को देखते हुए इलाके में गश्त और सर्चिंग और तेज कर दी गई है.

