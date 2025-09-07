ENG vs SA: वनडे इतिहास में साउथ अफ्रीका को मिली सबसे बुरी हार, इंग्लैंड ने 342 रनों से हराया

दक्षिण अफ्रीका ने दो हफ्ते पहले ही वनडे इतिहास में अपनी सबसे बड़ी रन अंतर की हार झेली थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने उसे 276 रनों से हराया था. लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को एक और शर्मनाक रिकॉर्ड का सामना करना पड़ा है. साउथैम्पटन में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 414 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम केवल 72 रन पर सिमट गई. यह वनडे क्रिकेट के 54 साल के इतिहास में किसी भी टीम की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जिसे भारत ने 2023 में 317 रनों से हराया था.

वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हारें (रन अंतर से)

* इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराया (साउथैम्पटन, 7 सितंबर 2025)

* भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया (त्रिवेंद्रम, 15 जनवरी 2023)

* ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हराया (दिल्ली, 25 अक्टूबर 2023)

* ज़िम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रनों से हराया (हरारे, 26 जून 2023)

* भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया (वानखेड़े, 2 नवंबर 2023)

दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हारें (रन अंतर से)

* 342 रन बनाम इंग्लैंड (7 सितंबर 2025)

* 276 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (24 अगस्त 2025)

* 243 रन बनाम भारत (5 नवंबर 2023)

* 182 रन बनाम पाकिस्तान (11 दिसंबर 2002)

* 180 रन बनाम श्रीलंका (20 जुलाई 2013)

दक्षिण अफ्रीका के सबसे कम वनडे स्कोर

* 69 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (सिडनी, 14 दिसंबर 1993)

* 72 रन बनाम इंग्लैंड (साउथैम्पटन, 7 सितंबर 2025)

* 83 रन बनाम भारत (ईडन गार्डन्स, 5 नवंबर 2023)

* 83 रन बनाम इंग्लैंड (नॉटिंघम, 26 अगस्त 2008)

* 83 रन बनाम इंग्लैंड (मैनचेस्टर, 22 जुलाई 2022)

ऐसे रहा ये मुकाबला

तीसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 414 रन बनाए. जो रूट, जैकब बेथल ने शतक लगाए. वहीं, स्मिथ और जोस बटलर के बल्ले से तूफानी फिफ्टी आई.

लेकिन इसके जवाब में जब साउथ अफ्रीका की टीम जब उतरी तो उसकी पारी शुरुआत में ही लड़खड़ा गई. आर्चर ने 4 विकेट झटककर साउथ अफ्रीका को महज 72 के स्कोर पर ही ढेर कर दिया और इंग्लैंड ने 342 रनों से ये मैच जीत लिया.



