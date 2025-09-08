अल्कारेज ने सिनर को हराकर जीता यूएस ओपन फाइनल, नंबर-1 रैंकिंग भी अपने नाम की

कार्लोस अल्कारेज ने रविवार को यूएस ओपन फाइनल में जैनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया. यह लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहा जिसमें दोनों खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में आमने-सामने आए. इस जीत के साथ अल्कारेज ने फ्लशिंग मीडोज पर अपना दूसरा और कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता.

फाइनल मुकाबले में मौजूद रहे ट्रंप

फाइनल के दौरान आर्थर ऐश स्टेडियम में स्पॉन्सर के सुइट में मौजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. कुछ ने उनके लिए तालियां बजाईं तो कुछ ने हूटिंग की. मैच शुरू होने में लगभग आधा घंटा इसलिए भी देरी हुई क्योंकि हजारों दर्शक सुरक्षा जांच की लंबी कतार में फंसे थे. अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी के चलते सुरक्षा बेहद कड़ी थी.

बेहद रोमांचक मुकाबला

आखिरी बार साल 2000 में बिल क्लिंटन यूएस ओपन में मौजूद रहे थे. बारिश की वजह से बंद छत के नीचे खेला गया फाइनल शुरुआत से ही रोमांचक रहा. कार्लोस अल्कारेज ने मौजूदा चैंपियन सिनर पर शुरुआत से दबाव बनाए रखा. करीब दो महीने पहले विम्बलडन में सिनर से मिली हार का बदला अल्कारेज ने इस बार जीत दर्ज करके चुका लिया.

Advertisement

अल्कारेज ने छीनी नंबर-1 की रैंकिंग

इस जीत के साथ अल्कारेज और सिनर के बीच आमने-सामने का रिकॉर्ड अब 10-5 हो गया है. ग्रैंड स्लैम खिताबों की गिनती में भी अल्कारेज 6-4 से आगे निकल गए हैं, जबकि यूएस ओपन फाइनल्स में उनका पलड़ा 2-1 हो गया है. इस खिताबी जीत के साथ 22 वर्षीय अल्कारेज ने 24 वर्षीय सिनर से विश्व नंबर-1 की रैंकिंग भी छीन ली.

पुरुष टेनिस में कायम दोनों का जलवा

फिलहाल पुरुष टेनिस में अल्कारेज और सिनर का दबदबा कायम है. पिछले आठ ग्रैंड स्लैम खिताबों में से सभी इन्हीं दोनों ने जीते हैं. पिछले 13 ग्रैंड स्लैम में से 10 खिताब इनके नाम रहे, जबकि बाकी तीन नोवाक जोकोविच ने जीते.

रविवार का फाइनल टेनिस इतिहास में पहला मौका बना, जब एक ही सीजन में लगातार तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में वही दो खिलाड़ी आमने-सामने उतरे.

---- समाप्त ----