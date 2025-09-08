scorecardresearch
 

राजस्थान: भारी बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति का फीडबैक लेंगे सीएम, उच्चस्तरीय बैठक करेंगे भजनलाल शर्मा

राजस्थान में हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में जिला प्रभारी मंत्री और सचिव शामिल होंगे, जो अपने जिलों के दौरे के दौरान जुटाई गई रिपोर्ट और आकलन प्रस्तुत करेंगे. मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लेंगे और राहत कार्यों के लिए ठोस कार्ययोजना तय करेंगे.

राजस्थान के अतिवृष्टि प्रभावित जिलों की स्थिति पर सीएम भजनलाल शर्मा आज उच्चस्तरीय बैठक करेंगे. (File Photo: ITG)
हाल ही में राजस्थान के कुछ जिलों में हुई भारी बारिश से आम जनता को हुए नुकसान की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में सभी जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिव शामिल होंगे.

सीएम लेंगे स्थिति का फीडबैक

मुख्यमंत्री इस बैठक में प्रभावित जिलों की स्थिति का सीधे फीडबैक लेंगे और राहत कार्यों के लिए ठोस कार्ययोजना तय करेंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले तीन दिनों में सभी जिला प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने अपने-अपने जिलों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की.

इन दौरों के दौरान जिला प्रभारी मंत्रीगण ने आमजन से बातचीत की और प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों को समझा. बैठक में इन सभी तथ्यों और आकलनों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

राहत कार्यों में जुटी सरकार

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के हर नागरिक तक राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और क्षतिग्रस्त अवसंरचना की शीघ्र मरम्मत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है.

