Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 6 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका-भारत की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है. लाल किले के परिसर से बीते मंगलवार को करीब एक करोड़ रुपये का कलश चोरी हो गया है. दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. जयपुर में सुभाष चौक सर्किल के पास रामकुमार धवई गली में अचानक चार मंजिला मकान ढह गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

'ट्रंप की भावनाओं की सराहना...' अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर पड़े नरम तो PM मोदी ने किया दोस्ताना पोस्ट

भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है. पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की सराहना करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.

दिल्ली: लाल किले से सोने-हीरे से जड़ित 1 करोड़ का कलश चोरी, जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम में चोरों ने लगाई सेंध

दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर से बीते मंगलवार को करीब एक करोड़ रुपये का कलश चोरी हो गया. बताया जाता है कि लाल किले के परिसर में एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था. लोग अनुष्ठान में व्यस्त थे, तभी चोरों ने 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे, माणिक्य, पन्ना जड़ा कलश चोरी कर लिया. फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है.

यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं दिल्ली के कई इलाके- VIDEOS

दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, यमुना का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है. पर अभी भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है. सरकार ने कहा है कि वह चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है और दावा किया है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी.

ट्रंप को एक और मैसेज? PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका जाएंगे. बैठक के वक्ताओं की संशोधित सूची जारी होने के बाद यह जानकारी सामने आई है. इस फैसले से भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है.

जयपुर में अचानक ढह गया चार मंजिला मकान, पिता-बेटी की मौत, मलबे में दबे सात लोग

जयपुर में सुभाष चौक सर्किल के पास रामकुमार धवई गली में अचानक चार मंजिला मकान ढह गया. हादसे में मलबे के नीचे दबकर पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग मलबे में दबे हुए थे जिनमें से पांच को बाहर निकाल लिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

बाढ़ से जूझता पंजाब... 23 जिले डूबे, लाखों जिंदगियां संकट में, लुधियाना से नूरवाला तक खतरा ही खतरा

पंजाब में सतलुज नदी से बाढ़ का खतरा बढ़ा है. लुधियाना में बांध कटने से 15 गांवों में पानी घुसने का डर है. राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.84 लाख लोग प्रभावित हैं. 21,929 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 196 राहत कैंप में रह रहे हैं. राहत और बचाव कार्य तेज से चल रहा है.

जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज फिर होंगे आमने-सामने, US ओपन के फाइनल में ली एंट्री, नोवाक जोकोविच बाहर

वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2025 में मेन्स सिंगल्स स्पर्धा के फाइनल में एंट्री कर ली है. शुक्रवार (5 सितंबर) को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने कनाडा के फेलिस्क ऑगर अलियासिमे को चार सेट तक चले मुकाबले में 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से हराया. सिनर ने 25वीं वरीयता प्राप्त कनाडाई खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबला 3 घंटा और 21 मिनट में जीता.

अजित पवार से बहस के बाद चर्चा में आईं IPS अंजना कृष्णा के सर्टिफिकेट्स की जांच की मांग, एनसीपी नेता ने UPSC को लिखी चिट्ठी

एनसीपी (अजित पवार गुट) के महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) से जांच कराने की मांग की है. यह मांग उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े वायरल वीडियो विवाद के बाद की गई है. मिटकरी ने 5 सितंबर, 2025 को यूपीएससी, नई दिल्ली के सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा है.

