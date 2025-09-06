scorecardresearch
 

Feedback

'ट्रंप की भावनाओं की सराहना...' अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर पड़े नरम तो PM मोदी ने किया दोस्ताना पोस्ट

व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहद विशेष हैं. इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों देशों के बीच कभी-कभार ऐसे पल आ ही जाते हैं.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का पोस्ट (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का पोस्ट (Photo: Reuters)

भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है.

पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की सराहना करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.

बता दें कि पीएम मोदी का यह बयान ट्रंप को लेकर दिए गए उनके हालिया बयान के बाद आया है. ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत स्पेशल हैं. उन्होंने कहा था कि मौजूदा तनाव के बावजूद पीएम मोदी मेरे दोस्त रहेंगे. हमारी दोस्ती बनी रहेगी. वह बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं. ग्रेट हैं.

ट्रंप ने ये भी कहा था पीएम मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं. लेकिन वह फिलहाल जो कर रहे हैं, मुझे वह पसंद नहीं है. राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल पूछा गया था कि क्या वह भारत के साथ फिर से संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि टैरिफ की वजह से दोनों देशों के संबंध बीते दो दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

PM Modis statement on India-US relations: Has the tension come to an end?
ट्रंप के 'दोस्ती' वाले बयान को पीएम मोदी ने सराहा, देखें क्या कहा 
अमेरिकी दौरे पर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: PTI)
ट्रंप को एक और मैसेज? PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा 
Delhi Flood
बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे PM मोदी... पंजाब के 1900 गांव डूबे, दिल्ली की कई बस्तियों में भरा पानी 
Lawrence Wong, narendra modi
सिंगापुर दे रहा साथ... क्या बनेगी मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग की बात? भारत के लिए अहम ये समुद्री रास्ता 
Trump_to_EU
रूसी तेल खरीद को लेकर यूरोप पर भड़के Donald Trump 
Advertisement

ट्रंप कह चुके हैं कि वह बेहद निराश हैं कि रूस से भारत बहुत तेल खरीद रहा है. हमने भारत पर बहुत टैरिफ लगाया है, पचास फीसदी टैरिफ. पीएम मोदी से मेरे रिलेशन अच्छे हैं. वह महान पीएम हैं. वह यहां कुछ महीने पहले आए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले कहा था कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement